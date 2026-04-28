Laguna Blanca: anuncian aumento salarial del 15% para empleados municipales en el marco del Día del Trabajador

En el marco del Día del Trabajador, la intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, anunció un incremento del 15% en los haberes de los empleados municipales, que se verá reflejado en el pago correspondiente previo al 1° de myo.

La jefa comunal destacó que la medida busca fortalecer el salario de los trabajadores y reconocer el compromiso diario con la comunidad. En ese sentido, subrayó que el municipio mantiene la política de abonar los sueldos antes del inicio de cada mes.

Panzardi remarcó que este tipo de decisiones son posibles gracias a una administración “responsable y austera”, que permite sostener tanto mejoras salariales como la ejecución de obras y la prestación de servicios en la localidad.

“Reconocer al empleado municipal en el Día del Trabajador no hay mejor manera que hacerlo con sus haberes, un aumento y condiciones laborales que cuidamos día a día”, expresó.

Finalmente, la intendenta valoró el esfuerzo conjunto entre el municipio y los trabajadores, y aseguró que el crecimiento de Laguna Blanca es resultado de una gestión ordenada y del compromiso de toda la comunidad.