Caso Julián Álvarez Guardia: la querella desistió del pedido de apartamiento de la fiscal tras reunirse con el procurador

El abogado defensor de la familia de Julián Álvarez Guardia, Juan Arregin, confirmó este miércoles que finalmente no solicitará el apartamiento de la fiscal Ana González de Pacce de la investigación por el crimen del joven. La decisión fue tomada luego de mantener una reunión con el procurador general del Chaco, Jorge Canteros, y posteriormente con el fiscal Martín Bogado, integrante del Ministerio Público Fiscal.

Al salir del encuentro con el procurador, Arregin reiteró los cuestionamientos que había formulado contra la fiscal por la conferencia de prensa brindada tras la imputación de Victoria Cantero, aunque señaló que las explicaciones recibidas y la intervención de Bogado modificaron la postura de la querella.

«La fiscal ha tenido expresiones poco felices. Ha ventilado cosas que no están en el expediente. Ha planteado hipótesis, como por ejemplo manifestaciones de la imputada, que ayer no declaró. Para nosotros salió del guion y adelantó cosas que no tenía que haber dicho», sostuvo.

El abogado explicó que durante la reunión con Jorge Canteros expuso esas observaciones, además de cuestionar la ausencia del fiscal Martín Bogado durante el inicio de la investigación.

«Se le manifestaron los cuestionamientos que tuvimos con las cosas que dijo la fiscal en la conferencia de prensa y la ausencia del doctor Bogado. Nos pidieron disculpas y nos dijeron que, en verdad, él debería haber estado. Además, nos confirmaron que se va a conformar un equipo fiscal especial que va a estar trabajando en lo que será el juicio por jurados», detalló.

La reunión que cambió la postura de la querella

Más tarde, la familia de Julián Álvarez Guardia mantuvo un encuentro con Martín Bogado, quien se interiorizó sobre el caso y dialogó con los familiares de la víctima. «Eso nos deja tranquilos y desactiva el pedido de apartamiento de la fiscal de Pacce», confirmó Arregín.

Según explicó el abogado, durante la reunión también se abordó la forma en que se manejó la comunicación institucional del caso. «Ellos entendían que la conferencia de prensa se debía hacer luego de que se hubiera cumplido con esta circular de respeto y de convocatoria a las víctimas», señaló.

«Se entabló una muy buena charla. Él (por el fiscal Bogado) se interiorizó sobre quién era Julián, la familia pudo contarle cómo era el chico y les expresó su apoyo y confianza. Obviamente, esa confianza será analizada día a día, esperando que haya una buena respuesta en cuanto a la investigación», concluyó.

Además, Arregin se refirió a otro de los puntos que, según la querella, deberá ser investigado en profundidad: la presunta manipulación del teléfono celular de Julián Álvarez Guardia. El abogado sostuvo que el dispositivo, junto con joyas y dinero en efectivo, quedó en poder de la familia de Victoria Cantero tras el hecho. «Se manipuló el celular; si hay huellas tendrán que dar explicaciones. El celular, donde estaban las billeteras virtuales y otra información sensible, se lo llevó Victoria y luego fue manipulado por su familia», afirmó. En ese sentido, adelantó que solicitarán pericias sobre el dispositivo y que se investigue la eventual responsabilidad de la madre de la imputada por el manejo de esa evidencia.