Chaco participó en reunión federal para unificar controles viales y reforzar la seguridad en rutas

El subsecretario de Seguridad Vial del Chaco, Rafael Acuña, participó en Rosario de la Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Seguridad Vial, un encuentro que reunió a representantes de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial para abordar políticas comunes en materia de tránsito y prevención de siniestros.

Durante la reunión se analizaron distintos ejes vinculados al fortalecimiento de los controles y la coordinación entre jurisdicciones para reducir la siniestralidad en rutas y caminos del país.

Unificación de controles y revisión técnica

Uno de los principales temas tratados fue el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Según explicó Acuña, el objetivo es avanzar hacia criterios unificados de fiscalización y auditorías de calidad, que permitan garantizar que los vehículos que circulan cumplan con los estándares de seguridad.

“Se busca mantener controles que permitan establecer estándares claros y reducir la siniestralidad en rutas y caminos de toda la Nación”, señaló el funcionario.

Además, se analizó la necesidad de endurecer los exámenes para la obtención de licencias de conducir, especialmente para quienes manejan transporte de carga o de pasajeros, donde las exigencias deben ser mayores debido a la responsabilidad que implica la conducción profesional.

Coordinación regional entre provincias

El subsecretario también destacó que uno de los avances más importantes fue la posibilidad de alcanzar consensos entre distintas provincias para trabajar con sistemas de fiscalización unificados.

En ese sentido, indicó que se busca fortalecer la coordinación entre las provincias del NEA y el NOA, incluyendo a Salta, Tucumán y Santiago del Estero, además de sumar a Córdoba y Santa Fe.

El objetivo es garantizar que los controles realizados por las policías camineras de cada jurisdicción tengan criterios similares y brinden mayor previsibilidad a los conductores que circulan entre provincias.

“Es un acuerdo histórico porque nunca antes se había logrado coordinar operativos regionales de esta manera”, afirmó.

Resultados de los operativos conjuntos

Acuña señaló que el trabajo conjunto entre las distintas jurisdicciones no solo apunta a mejorar la seguridad vial, sino que también permite intervenir en cuestiones vinculadas a la seguridad pública.

Como ejemplo, mencionó que en distintos operativos se lograron más de 300 vehículos secuestrados con pedido de captura por robo, además de detenciones de personas con requerimientos judiciales y procedimientos vinculados al narcotráfico.

Controles permanentes en la provincia

En cuanto a la situación en el Chaco, el funcionario aseguró que los controles continúan de manera permanente en todo el territorio provincial, con operativos coordinados entre Policía Caminera, fuerzas federales, Prefectura, Gendarmería y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Entre las principales acciones se destacan:

controles de alcoholemia

fiscalización de velocidad

operativos de documentación vehicular

controles de seguridad en rutas

Además, indicó que se equipó a distintos municipios con pistolas medidoras de velocidad para reforzar los controles dentro de las zonas urbanas.

Operativos contra los “wileros”

Otro de los problemas abordados por las autoridades es el fenómeno de los llamados “wileros”, motociclistas que realizan maniobras peligrosas en la vía pública.

Acuña explicó que se trabaja de forma coordinada con la Policía del Chaco y los municipios para intervenir ante estas situaciones. Cuando se detectan estas conductas, las personas son trasladadas a dependencias policiales y se procede al secuestro de las motocicletas.

“El objetivo es prevenir riesgos, porque no solo ponen en peligro su propia vida, sino también la de terceros”, concluyó.