La UNNE culminó la renovación de autoridades en sus facultades y avanza hacia la Asamblea Universitaria

Con la elección de nuevos Decanos y Decanas en ocho facultades y la reelección en dos unidades académicas, la Universidad Nacional del Nordeste finalizó el proceso de renovación de autoridades de sus unidades académicas y se encamina a la Asamblea Universitaria que se realizará el próximo 16 de junio para elegir Rector/a.

La Asamblea Universitaria es el órgano superior del gobierno de la Universidad y se constituye con el Rector o Rectora, Decanos y Decanas, los miembros de los Consejos Directivos pertenecientes a los Claustros de Docentes, Graduados y Estudiantes y los representantes del Sector No Docente, quienes tienen pleno ejercicio del derecho de voz y voto.

Entre sus atribuciones se encuentra la elección de Rector/a, que tendrá la conducción de la Universidad por un periodo de cuatro años.

Justamente, para el próximo 16 de junio fue convocada la Asamblea Universitaria que se reunirá para elegir a quién estará al frente de la UNNE por el periodo 2026-2030.

Pero de manera previa, las facultades de la UNNE avanzaron en la renovación de sus Consejos Directivos, así como la elección de Decanos y Decanas, excepto la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC), cuya elección se realiza de manera desfasada y en la que el Decano, Mgter. Gabriel Romero, tiene mandato hasta 2028.

“Quiero agradecer y felicitar a todas las unidades académicas por la armonía con la que se transitó esta primera fase del ejercicio de democracia interna de la Universidad”, destacó el Rector de la UNNE, Dr. Omar Larroza, sobre la renovación de consejeros directivos y autoridades de las facultades.

Elecciones en Facultades

La primera elección en las unidades académicas se llevó a cabo el pasado lunes 4 de mayo, en la Facultad de Medicina, cuyo Consejo Directivo eligió al Dr. Daniel Scheinkman como nuevo Decano, para suceder en el cargo Prof. Mario Pagno.

«Cada nueva gestión genera muchas expectativas. Me comprometo a realizar una gestión orientada al sostenimiento de la universidad pública, no arancelada, laica, con libertad de cátedra, como se planteó en la reforma universitaria de 1918, con autonomía, co-gobierno, con concursos públicos, extensión a la comunidad y reevaluación periódica de los docentes y no docentes», resaltó el Dr. Scheinkman tras su elección.

Esa misma jornada, al mediodía, la Facultad de Odontología eligió como Decana a la Dra. Andrea Galiana, quien reemplazó a la Dra. Beatriz Cardozo.

Durante su asunción, la nueva Decana señaló que la gestión a su cargo representa el inicio de un tiempo nuevo, construido desde el compromiso, la participación y el trabajo colectivo de los distintos sectores que constituyen la comunidad de la FOUNNE.

En ese marco, indicó que espera que esta nueva etapa «nos encuentre trabajando, que nos encuentre unidos, que nos encuentre a la altura de lo que nuestra Facultad merece».

Por la tarde de ese lunes, fue el turno de la Facultad de Ciencias Veterinarias que eligió como nuevo Decano al Dr. Fernando Augusto Ramón Revidatti, quien asumió la conducción de la unidad académica en reemplazo de la Dra. Fabiana Cipolini Galarza.

El flamante Decano felicitó a la comunidad de VET-UNNE por el nivel de participación y la intensidad del proceso democrático, y llamó a iniciar una etapa de construcción colectiva, basada en el diálogo y el consenso.

Asimismo, destacó que se inicia un período de gestión con “1460 días y 1460 hojas en blanco”, como una oportunidad para proyectar el desarrollo institucional con compromiso y responsabilidad”.

Entre los principales desafíos, señaló la acreditación de la Facultad y la elaboración de un nuevo plan de estudios, concebido como un espacio de unión para toda la comunidad académica.

También el 4 de mayo, por la tarde, se reunió el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y aprobó la reelección de la Mgter. Moira Carrió quien continuará en el cargo por cuatro años más.

«Asumir este segundo mandato como Decana es aceptar con humildad, pero también con una profunda convicción, que nada de lo que construimos es individual. Todo lo que hicimos y todo lo que viene es y será profundamente compartido», dijo.

Agregó que en su gestión les tocó atravesar años complejos, años en los que la universidad pública fue interpelada, exigida, desafiada y desfinanciada: «Años en los que muchísimas veces tuvimos que tomar decisiones sin ninguna respuesta, con proyecciones complejas, sin todos los recursos, pero con una certeza muy clara: el hacer juntos».

«Esta nueva etapa no representa una continuidad, representa una profundización, es redoblar el compromiso con la calidad académica, de grado y de posgrado, de generación de conocimiento científico aplicado, de continuar fortaleciendo el vínculo con el Estado y con el sector productivo», señaló y convocó a toda la comunidad académica de Ciencias Económicas a trabajar de manera conjunta.

En tanto, en la Facultad de Ingeniería también resultó reelecto el Dr. Mario E. De Bórtoli para el período 2026-2030.

Durante su alocución en la toma de posesión del cargo, realizó un balance de su primera etapa al frente de la Facultad, para luego plantear los desafíos propuestos para su segunda gestión.

En ese marco, se refirió a “efectivizar para las carreras de grado la formación por competencias, con la enseñanza centrada en el proceso de aprendizaje del alumno, incorporar créditos como herramienta para medir los tiempos de interacción pedagógica y de estudio independiente de los estudiantes, para optimizar el diseño de la carrera y también valorar el esfuerzo de éstos y favorecer el intercambio de los mismos con universidades extranjeras”.

El martes 5 de mayo, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias eligió al Dr. José Tarragó como nuevo Decano en reemplazo de Mario Urbani quien cumplió dos mandatos al frente de la facultad.

«La combinación entre universidad, investigación y territorio terminó moldeando mi manera de entender las ciencias agrarias y también el compromiso que hoy asumo frente a esta comunidad», expuso el nuevo Decano durante su asunción.

Señaló que, como Universidad y Facultad, «nuestro compromiso es acompañar a cada estudiante y trabajar para que encuentren aquí no solo excelencia académica, sino también contención humana, oportunidades de crecimiento y ese ambiente familiar que caracteriza a esta facultad».

«Tenemos por delante el enorme desafío de formar profesionales capaces de responder a una de las demandas más importantes de nuestro tiempo: producir conocimiento y aportar soluciones para alimentar a miles de personas de manera sostenible y con compromiso social», resaltó.

Por la tarde de ese día, la Facultad de Derecho eligió a la Dra. Mónica Anís para el periodo 2026-2030, en reemplazo del, Dr. Mario Villegas, quien cumplió dos mandatos seguidos que es el tope fijado por Estatuto.

En el acto de asunción, la nueva Decana destacó la importancia de defender la universidad pública “no sólo con discursos, sino con trabajo, resultados y presencia en la comunidad”.

Planteó la necesidad de “una casa que forme profesionales competentes y también personas con sensibilidad pública, que abrace la innovación sin perder el humanismo, que convierta el conocimiento en justicia y respuestas para nuestra gente que late en cada orilla del Paraná y en cada ciudad del nordeste”.

El jueves 7 de mayo, por la mañana, se llevó a cabo la elección en la Facultad Humanidades y fue electo el Dr. Claudio Núñez como nuevo Decano para suceder a la Prof. Graciela Guarino.

En su discurso de asunción, el docente e investigador hizo foco en la necesidad de actualización de los planes de estudio, la defensa del presupuesto universitario y de estrechar lazos con los saberes de la comunidad.

Destacó además la “férrea defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, reivindicando el trabajo colectivo, la construcción democrática y el compromiso con una institución cada vez más humana y abierta a la comunidad”.

En tanto, el viernes 8 de mayo el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura resolvió la designación del Dr. José Luis Fontana como nuevo Decano, tras la finalización de dos mandatos de la Prof. Viviana Godoy al frente de esa unidad académica.

“Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Estas palabras subrayan una verdad fundamental para nuestra FaCENA: sin un propósito definido, el esfuerzo se dispersa. El compromiso y la voluntad no bastan, si no hay una meta clara», destacó el Dr. Fontana.

En ese sentido indicó que «no solo asumo un cargo, sino que asumo la responsabilidad de conducir a la Facultad hacia un puerto seguro y ambicioso», concluyó.

Destacó logros de la gestión saliente y convocó a la participación de todos los sectores, sin distinción, para trabajar en la nueva gestión bajo tres premisas: experiencia, diálogo y visión, “para que nuestra facultad siga siendo lo que es, una referencia dentro de la Universidad del Nordeste”.

Por último, el martes 12 de mayo el cuerpo de consejeros y consejeras de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) eligió al Dr. Carlos Burgos como Decano para el periodo 2026-2030, en reemplazo del Dr. Miguel Barreto.

«Hoy es un día muy importante, de gran emoción, espero que sea una señal para iniciar esta gestión todos juntos», destacó.

Entre distintos aspectos resaltados de los objetivos que espera para su gestión, expuso que «además de que nuestros estudiantes egresen, y sean buenos profesionales, buenos arquitectos, diseñadores industriales y diseñadores gráficos, también tenemos una gran responsabilidad de construir una sociedad mejor, para apuntalar los problemas que atraviesan al país, nuestras ciudades y el entorno regional».

Reiteró el compromiso de propiciar espacios de trabajo con el aporte de todos los sectores que integran la comunidad de la FAU.

De este modo se completó el proceso de renovación de autoridades en las unidades académicas, y la Universidad Nacional del Nordeste se encamina a la elección de quien conducirá la institución durante los próximos cuatro años. La Asamblea Universitaria se realizará el próximo 16 de junio en Corrientes, y la asunción del Rector o Rectora electo/a está prevista para el 1 de julio siguiente, en Resistencia.