El Instituto de Criminalísticas y Criminología de la UNNE inauguró su Laboratorio de Ciencias Forenses y Seguridad

Se trata de un espacio de aplicación científica, académica y de enseñanza de la ciencia forense que se concretó finalmente en este 2026. Este Laboratorio busca fortalecer las competencias profesionales y la formación académica especializada entre docentes, estudiantes, investigadores y becarios. Brindará también asistencia y consultoría forense tanto al sector público como a organizaciones civiles y profesionales.

El acto de apertura formal del Laboratorio de Ciencias Forenses y Seguridad del Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología (ICCyC) de la UNNE se concretó -el pasado miércoles 5 de mayo- gracias al trabajo articulado con las Secretarías Generales Académica, de Ciencia y Técnica y la Coordinación General de Institutos de Investigación de la Universidad Nacional del Nordeste.

Como estructuras funcionales de esta universidad, los Laboratorios son pensados institucionalmente como espacios que tienen como fin, contribuir al desarrollo de las actividades de investigación, docencia de grado y posgrado, extensión, transferencia de conocimiento y servicios a terceros; además de constituirse en espacios de práctica de las asignaturas que lo requieran, tanto en la formación de grado, como en posgrado.

El Laboratorio de Ciencias Forenses y Seguridad del ICCyC en particular, busca fortalecer las competencias profesionales y la formación académica especializada, vinculadas al ámbito de las Ciencias Forenses y Seguridad, generando un espacio de aprendizaje significativo y producción de conocimientos entre docentes, estudiantes, investigadores y becarios.

Funcionará bajo estrictas normas preestablecidas en el Reglamento Interno de los Laboratorios y en la Res- 2024- 669 del Consejo Superior de la UNNE, que aprueba el Reglamento de Estructuras de Investigación de la Universidad Nacional del Nordeste con especificaciones detalladas en cuanto a Funciones del Laboratorio; Organización y gobierno; Funciones del/la Director/a y codirector/a; Infraestructura y recursos; Usuarios y responsabilidades; Funcionamiento operativo y servicios a terceros, así como la Evaluación del funcionamiento.



Autoridades presentes

En el acto inaugural del Laboratorio de Ciencias Forenses y Seguridad dijeron presente la Secretaria General de Ciencia y Técnica, doctora Laura Leiva, la coordinadora de Institutos de Investigación Especialista Mónica Vargas, la secretaria académica del ICCyC-UNNE magíster Sandra Durand, personal técnico a cargo del nobel Laboratorio Forense junto a referentes de los equipos de investigación de las facultades de Humanidades y Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Acompañaron además este gran paso del ICCyC-UNNE, docentes, nodocentes, becarios y estudiantes de esa Casa, que viven con mucho orgullo y emoción la adquisición de éstos nuevos espacios para seguir creciendo en conocimiento, investigación, docencia y prestaciones a terceros en la región.

La magíster Durand, reconoció a UNNE Medios la importancia que reviste la incorporación de este nuevo espacio académico y de investigación en el ICCyC. En esta línea -dijo- “resulta oportuno destacar la creación de este laboratorio ya que implica una oportunidad de fortalecimiento para la formación disciplinar que brinda esta unidad académica, la cual, no hubiese sido posible sin el apoyo institucional de la actual gestión de la UNNE”.

En acción

La primera actividad en el nuevo Laboratorio se realizó el pasado jueves 7 de mayo y continuó el viernes 8 con la participación de estudiantes de la asignatura Criminalística Documentológica I. La actividad se concretó gracias al trabajo conjunto entre la cátedra mencionada, Seminario de Práctica Profesional Interdisciplinario y Química Analítica e Instrumental junto al personal de apoyo a la investigación, quienes asistieron durante ambas jornadas, a un total de 90 estudiantes, distribuidos por turnos.