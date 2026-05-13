Más de 500 personas fueron atendidas en un operativo integral de salud en El Espinillo

Un importante operativo sanitario se desarrolló este martes en el hospital de El Espinillo, donde más de 500 personas recibieron atención médica en el marco de una nueva jornada organizada por la Red Estratégica de Salud junto al Ministerio de Salud provincial.

El coordinador del operativo, Gerardo Delgado, destacó la gran convocatoria y explicó que los turnos fueron programados con anticipación para priorizar a pacientes en situación de vulnerabilidad y que requieren atención personalizada.

“Estamos trabajando desde muy temprano con un equipo interdisciplinario compuesto por entre siete y ocho profesionales de distintas especialidades”, señaló Delgado durante una entrevista realizada en el lugar.

Entre las áreas médicas presentes se encontraban pediatría, clínica médica, medicina general, odontología, neumonología, cardiología y ecografías. Además, se realizaron testeos rápidos para la detección temprana de enfermedades infectocontagiosas y pruebas de HPV, consideradas fundamentales para la prevención y el diagnóstico precoz.

El operativo estuvo dirigido a personas de todas las edades, desde recién nacidos hasta adultos mayores, sin distinción de cobertura social.

“El deseo del gobernador es fortalecer toda la red sanitaria y garantizar el acceso a la salud en cada localidad de la provincia”, afirmó Delgado, quien también remarcó la importancia de la prevención ante el aumento de enfermedades respiratorias provocado por las bajas temperaturas y las recientes inundaciones registradas en la región.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la atención a embarazadas y controles prenatales. Según explicó el coordinador, muchas mujeres desconocían su estado de embarazo y pudieron acceder a estudios bioquímicos y ecografías que permitieron incorporarlas inmediatamente al programa de control prenatal.

Asimismo, Delgado indicó que en caso de detectarse patologías de mayor complejidad, los pacientes son derivados y articulados con hospitales de referencia y jefes de servicio para garantizar una rápida respuesta médica.

El operativo no solo se concentró en el hospital local, sino también en el paraje Olla Quebrada, donde otro equipo sanitario realizó tareas de atención rural para asistir a vecinos que no pudieron trasladarse hasta El Espinillo.

Durante la jornada también participaron organismos como IPRODICH y INSSSEP, brindando asesoramiento y recepción de consultas vinculadas a prestaciones y asistencia social.