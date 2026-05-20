“Guardianes del Ambiente”: la UNNE promueve conciencia y cuidado ambiental en dos escuelas de Corrientes

Este proyecto de extensión nació en el seno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE e inició su trabajo territorial junto a instituciones escolares de Corrientes y la Fundación Ambiente y Desarrollo Sostenible. El proyecto incluye propuestas participativas destinadas a fortalecer el cuidado del ambiente y la formación ciudadana en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Con una primera jornada de presentación, intercambio y planificación conjunta, el Proyecto de Extensión Guardianes del Ambiente: Derecho, Comunidad y Conciencia dio inicio formal a sus actividades -el pasado 14 de mayo- en el Colegio Islas Malvinas, de la ciudad capital de Corrientes, una de las instituciones beneficiarias de esta propuesta impulsada desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste.

Durante la visita al establecimiento educativo, integrantes del proyecto y representantes de la Fundación Ambiente y Desarrollo Sostenible -entidad coparticipante del proyecto de Extensión Universitaria- fueron recibidos por el equipo directivo de la institución y compartieron un espacio de diálogo con los estudiantes para presentar los objetivos de la iniciativa, conocerse y comenzar a delinear acciones que se desarrollarán a lo largo del año.

La propuesta involucra además a la Escuela Primaria N° 8 Juan Bautista Alberdi -también de la capital correntina-, que junto al Colegio Islas Malvinas, conforma el grupo de instituciones destinatarias del proyecto.

Ambas escuelas serán escenarios de talleres, actividades lúdicas, propuestas artísticas, simulaciones jurídicas y campañas comunitarias orientadas a fortalecer el reconocimiento de los derechos ambientales y promover prácticas de cuidado del entorno.

“Buscamos con nuestro accionar, que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se reconozcan como sujetos activos en la defensa del ambiente, incorporando herramientas para comprender y ejercer sus derechos en relación con problemáticas concretas como gestión de residuos, acceso al agua y conservación de la biodiversidad, entre otras temáticas” reconocieron a UNNE Medios la directora de este prometedor proyecto de extensión, magíster Maria Irene Zamudio y Daniel Denmon en su rol de codirector.

El equipo extensionista de la Facultad de Derecho de la UNNE se completa con los graduados Christian Portaluppi Menacho y Maria Soledad Fresneda; los docentes Josefina Pérez Ruiz, Gisella Muñoz y Luis Hertler, quién es además coordinador de actividades; los estudiantes Leonel Sánchez Ocaña, Lourdes Forza y Maria del Rosario Luján. Se suma Miriam del Carmen Sánchez, representante de la entidad coparticipante “Fundación Ambiente y Desarrollo Sostenible” y la no docente del área de Comunicación Institucional de Rectorado, Guadalupe Carzino.

Primer intercambio con los futuros “Guardianes”

En primera instancia, el equipo avanzó en un diagnóstico participativo junto a la comunidad escolar para identificar intereses, saberes previos y problemáticas ambientales locales relevantes. Además, comenzaron a diseñarse módulos temáticos adaptados a las edades de los destinatarios, centrados en derechos ambientales, justicia ecológica, participación ciudadana y cultura del cuidado.

Guardianes del Ambiente: Derecho, Comunidad y Conciencia propone una intervención interdisciplinaria que articula saberes jurídicos, pedagógicos, ambientales y comunicacionales, con una metodología participativa y territorial.

Desde esta perspectiva, la extensión universitaria se concibe como una práctica transformadora que fortalece el diálogo entre universidad y comunidad y promueve -en este caso particular- la construcción colectiva de ciudadanía ambiental.

La comitiva del proyecto extensionista de la UNNE que visitó la comunidad de la escuela Islas Malvinas, destacó el recibimiento de directivos y alumnos y la atención y buena voluntad prestada en el intercambio, por lo que calificaron este primer encuentro como muy bueno y promisorio para avanzar con las actividades planteadas en lo que resta del año.

Este proyecto consolida redes de trabajo colaborativo entre universidad, escuelas y organizaciones sociales. En este sentido, la participación de la Fundación Ambiente y Desarrollo Sostenible aporta experiencia en educación ambiental y trabajo territorial, ampliando el alcance comunitario de la propuesta.

A través de este proyecto, la UNNE reafirma su compromiso con una extensión universitaria de abordaje local, capaz de generar impacto educativo, fortalecer vínculos institucionales y acompañar procesos de formación comprometidos con el desarrollo sostenible y la justicia ambiental.