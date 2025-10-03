La UCR realizó un masivo encuentro en Resistencia con fuerte mensaje político de Zdero

La Unión Cívica Radical del Chaco realizó un gran encuentro en la Peña Nativa Martín Fierro de Resistencia, donde el gobernador y presidente partidario en la provincia, Leandro Zdero, brindó un encendido discurso con un claro mensaje de unidad, defensa de la democracia y convocatoria a la militancia de cara a las elecciones legislativas.

«Estos son los momentos para ratificar el rumbo hacia donde vamos y estar convencidos de cuál es el camino», expresó Zdero, quien recordó la victoria de 2025 que permitió al radicalismo volver al poder tras 16 años de populismo. En ese sentido, instó a renovar el esfuerzo para consolidar el cambio iniciado.

El mandatario destacó que los candidatos de la lista 503 «no tienen causas pendientes ni vínculos con las mafias» y cuestionó duramente a la oposición. Además, puso en valor los logros de su gestión, entre ellos la lucha contra el narcotráfico, la recuperación del sistema sanitario y el Programa Fortaleza para jóvenes.

En otro tramo de su discurso, Zdero advirtió: «Algunos buscan el caos para que vuelva la inflación y la incertidumbre. Hoy tenemos que defender la democracia que nos merecemos». Y llamó a redoblar la militancia: «Hay que convencer a los chaqueños e ir casa por casa a llevar el mensaje de esta lista. Defendemos la democracia, la justicia, la libertad y el futuro de nuestra provincia».

La vicegobernadora y candidata a senadora nacional, Silvana Schneider, también tomó la palabra y afirmó que «el gobernador sentó las bases para reconstruir la provincia, y es fundamental ratificar ese respaldo en las urnas». Convocó a un triunfo «contundente» que asegure la continuidad del proyecto político.

Por su parte, el candidato a diputado nacional, Guillermo Agüero, destacó el trabajo realizado para ordenar las cuentas públicas y sostuvo: «La lista 503 es la lista del presente y el futuro. Decimos basta a la trampa populista y vamos a llevar al Chaco hacia el desarrollo».

El encuentro se convirtió así en una demostración de fuerza partidaria y en un llamado a consolidar el proyecto político en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.