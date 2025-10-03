Juegos Nacionales: Chaco Sigue Sumando Medallas

En Mar del Plata, la delegación de Chaco continúa destacándose en deportes convencionales y adaptados. Bajo un clima agradable y con la energía de los atletas en 26 sedes deportivas, la jornada del tercer día dejó nuevas medallas y muy buenos resultados.

Medallas obtenidas

ORO

1.Daiana Vargas – Judo +64 kg (Dojo Okasan, Barranqueras)

2.Dylan Bombares – Natación adaptada 25 m libres

3.Dylan Bombares – Natación adaptada 25 m crol

4.González Pared Alanis Iara – Atletismo adaptado, salto en largo (Barranqueras)

5.Leonardo Pérez – Atletismo adaptado, salto en largo (Quitilipi)

PLATA

1.Celina Santiago – Atletismo adaptado, 200 m (Tres Isletas)

2.Paula Robles – Canotaje (Club Regatas Resistencia, Puerto Tirol)

Resultados destacados del Día 3

•Hockey: Masculino Chaco 2–0 Santa Fe | Femenino Chaco 2–0 Chubut

•Beach Vóley: Femenino Chaco 2–0 Salta | Masculino Chaco 0–2 Tucumán

•Rugby: Masculino Chaco 45–0 Santa Cruz | Femenino Chaco 0–15 Mendoza y 20–20 Misiones

•Vóley: Masculino cayó 1–2 vs Entre Ríos | Femenino ganó 2–1 a San Luis

•Básquet 3×3 femenino: Chaco 14–12 Santa Cruz | Corrientes 8–6 Chaco

•Tenis de mesa: Germán Hermosilla y Selena Díaz ganaron en singles; Chaco venció a Misiones en equipos 2–0

•Básquet en silla de ruedas: Chaco 13–1 Mendoza

•Vóley sentado: Chaco 2–0 San Luis (clasificados a 4tos de final)

•Futsal: Masculino Chaco 7–8 Neuquén | Femenino 0–2 vs Salta

Balance de la jornada

Con un total de 5 medallas de oro y 2 de plata, la delegación chaqueña reafirma su protagonismo en los Juegos Nacionales. El equipo combina logros en disciplinas adaptadas y convencionales, sumando entusiasmo y expectativas para las próximas competencias.