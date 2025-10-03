Feria Iberoamericana del Libro: conocé la grilla de este viernes
La Feria Iberoamericana del Libro (FIL) – Chaco 2025 se desarrolla hasta el domingo 12 de octubre en el Domo del Centenario. Se trata de uno de los eventos culturales y literarios más importantes del nordeste argentino que, en su última edición, convocó a más de 200.000 visitantes, convirtiéndose en un punto de encuentro clave para lectores, autores, editoriales, docentes, estudiantes y toda la comunidad.
La programación de cada jornada arranca a las 8.30 con la llegada de estudiantes de distintas instituciones educativas. Durante el día se desarrollan talleres literarios y educativos, orientados tanto a estudiantes como a docentes y público general.Entre las 16 y las 18, se despliega una agenda técnica y profesional con la participación de universidades, investigadores y especialistas en distintas áreas.
A partir de las 18, la FIL se transforma en un escenario de expresión cultural, con presentaciones de libros, recitales poéticos, charlas históricas, debates y espectáculos artísticos.
Además, el público podrá recorrer un gran patio gastronómico, con propuestas para todos los gustos, generando un espacio de encuentro que combina cultura, entretenimiento y comunidad.
Grilla de este viernes 3 de octubre
8:30 | CIRCUITO ESCOLAR
Taller de lectura «Yo leo Chaco» (de 8:30 a 12:00 hs) – Plan Provincial de Lectura – NIVEL PRIMARIO
Talleres de lectura y juego (de 08:30 a 12:00) – Dirección de Servicios Bibliotecarios – NIVEL INICIAL Y PRIMARIO
Talleres: «De Basura a Tesoro» y «¡A Reparar se Dijo!» (de 9:00 a 12:00 hs) – ECOM – NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO
Taller de actividades artísticas recreativas (de 8:30 a 12:00 hs) – Escuela Municipal de Arte – TODOS LOS NIVELES
Taller de lectura de cuentos, poesías, adivinanzas, refranes, coplas y susurros de frases que te harán pensar y sentir (de 8:30 a 12:00 hs) – Escuela Municipal de Arte – TODOS LOS NIVELES
9:00 | CIRCUITO ESCOLAR
Taller «Robótica Educativa e Impresión 3D» (de 9:00 a 12:00 hs) – Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología – NIVEL INICIAL Y PRIMARIO
Visita «CONOCÉ LA UCP! – NUEVO MUNDO CUENCA 2026» – Universidad de la Cuenca del Plata – NIVEL SECUNDARIO
Taller de lectura «Aledo Luis Meloni. Poeta» (09:00 hs) – Departamento de Letras del Instituto de Cultura del Chaco – NIVEL PRIMARIO
Charla «Fortaleza en Palabras» (09:00 hs) – Programa Fortaleza para el Aboradaje de Consumos Problemáticos – NIVEL SECUNDARIO
9:30 | CIRCUITO ESCOLAR
Entrevista «Entre el mito eterno y la visibilidad instantánea» (09:30 hs) – Universidad del Chaco Austral – NIVEL SECUNDARIO
10:00 | CIRCUITO ESCOLAR
Charla sobre «Ciberseguridad y redes: cuidá tu huella digital» (10:00 hs) – Poder Judicial – NIVEL SECUNDARIO
13:30 | CIRCUITO ESCOLAR
Taller interactivo «Reflexión y sensibilización sobre inclusión y discapacidad» (de 13:30 a 16:00) – IPRODICH – TODOS LOS NIVELES
Taller de lectura «Yo leo Chaco» (de 13:30 a 16:00 hs) – Plan Provincial de Lectura – NIVEL PRIMARIO
Taller de actividades lúdicas y deporte (de 13:30 a 16:00 hs) – Instituto Superior del Profesorado de Educación Física / Centro de Educación Física N° 1 – TODOS LOS NIVELES
14:00 | CIRCUITO ESCOLAR
Taller «Videojuegos educativos» (de 14:00 a 17:00 hs) – Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología – NIVEL SECUNDARIO
Talleres: «De Basura a Tesoro» y «¡A Reparar se Dijo!» (de 14:00 a 16:00 hs) – ECOM – NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO
Visita «CONOCÉ LA UCP! – NUEVO MUNDO CUENCA 2026» – Universidad de la Cuenca del Plata – NIVEL SECUNDARIO
Taller de lectura de cuentos, poesías, adivinanzas, refranes, coplas y susurros de frases que te harán pensar y sentir (de 14:00 a 20:00 hs) – Escuela Municipal de Arte – TODOS LOS NIVELES
Charla sobre Violencia Familiar y de Géneros (14:00 hs) – Policía del Chaco – NIVEL SECUNDARIO
15:00 | CIRCUITO ESCOLAR
Taller de actividades artísticas recreativas (de 15:00 a 17:00 hs) – Escuela Municipal de Arte – PARA TODOS LOS NIVELES
17:00 | Espacio Magenta
Presentación del libro Gestión cultural y patrimonio: aportes a la identidad regional
de Luciana Sudar Klappenbach y María Isabel Guillán. Editorial ConTexto
17:00 | Espacio Naranja
Presentación del libro Diferente de Jorge Fabián Coronel. Ediciones De la Paz
Presenta: José Luis Saucedo
17:00 | Espacio Violeta
AGENDA JURÍDICA | Conferencia sobre Daños y Derecho de Familias en la jurisprudencia a 10 años de CCCN, a cargo de Federico Nótrica.
Presentación de los libros Visión Jurisprudencial del Código Civil y Comercial. A 10 años de su vigencia dirigido por el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti y Procesos de familias y niñeces de la provincia del Chaco. Presentan: Esp. Sonia Cristina Seba (directora), Esp. Patricia Zamudio (coordinadora), Estela Vega (autora).
18:00 | Espacio Magenta
Presentación del libro Demasiado largo para ser cuento, muy breve para ser novela de Claudia Liliana Orciuoli. Ediciones De la Paz
Presenta: Adriana Amarilla
18:00 | Espacio Naranja
Presentación del libro Saberes de lo social. Coedición con Revés de la Trama de Ana Pratesi y Marcelo Graciosi (etc)
18:00 | Espacio Violeta
Presentación del libro Malvinas. Mis vivencias en esa guerra de Raúl Humberto Calderón. Editorial ConTexto
Presentan: Raquel Radovancich y Rufino Luque
19:00 | Espacio Magenta
Presentación del libro Huellas de un paisaje ignorado. La ciudad de Resistencia de Eduardo Aguirre Madariaga. Editorial ConTexto. Presenta: Pablo Tabares (Fundación Hábitat)
19:00 | Espacio Naranja
Movimientos de Abanico de María L. García Martel
19:00 | Espacio Violeta
Charla: «La alimentación como hecho sociocultural»
Disertante: Mgtr. Dora Mieres
Licenciatura en Nutrición
Universidad Cuenca del Plata
20:00 | Espacio Magenta
Presentación de libro Paranoia de Daniel Guebel. Editorial InterZona
Presenta: Rafael Costarelli
20:00 | Espacio Naranja
Presentación del libro Palabras de amor de Amilcar Romero. Ediciones De la Paz
Presenta: Carlos Cobo
Auspicia: Municipio de Barranquera
20:00 | Espacio Violeta
Presentación del libro de Acústico «Los Huaris»
Auspicia: Municipio de Barranqueras
20:00 | Espacio Turquesa
Ambiente
21:00 | Espacio Naranja
Presentación del libro Diario de una bruja con sueño(s) de Luna Kachuk
Presenta: Carina Bordón
21:00 | Espacio Turquesa
Roda Roots