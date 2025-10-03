Feria Iberoamericana del Libro: conocé la grilla de este viernes

La Feria Iberoamericana del Libro (FIL) – Chaco 2025 se desarrolla hasta el domingo 12 de octubre en el Domo del Centenario. Se trata de uno de los eventos culturales y literarios más importantes del nordeste argentino que, en su última edición, convocó a más de 200.000 visitantes, convirtiéndose en un punto de encuentro clave para lectores, autores, editoriales, docentes, estudiantes y toda la comunidad.

La programación de cada jornada arranca a las 8.30 con la llegada de estudiantes de distintas instituciones educativas. Durante el día se desarrollan talleres literarios y educativos, orientados tanto a estudiantes como a docentes y público general.Entre las 16 y las 18, se despliega una agenda técnica y profesional con la participación de universidades, investigadores y especialistas en distintas áreas.

A partir de las 18, la FIL se transforma en un escenario de expresión cultural, con presentaciones de libros, recitales poéticos, charlas históricas, debates y espectáculos artísticos.

Además, el público podrá recorrer un gran patio gastronómico, con propuestas para todos los gustos, generando un espacio de encuentro que combina cultura, entretenimiento y comunidad.

Grilla de este viernes 3 de octubre

8:30 | CIRCUITO ESCOLAR

Taller de lectura «Yo leo Chaco» (de 8:30 a 12:00 hs) – Plan Provincial de Lectura – NIVEL PRIMARIO

Talleres de lectura y juego (de 08:30 a 12:00) – Dirección de Servicios Bibliotecarios – NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

Talleres: «De Basura a Tesoro» y «¡A Reparar se Dijo!» (de 9:00 a 12:00 hs) – ECOM – NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO

Taller de actividades artísticas recreativas (de 8:30 a 12:00 hs) – Escuela Municipal de Arte – TODOS LOS NIVELES

Taller de lectura de cuentos, poesías, adivinanzas, refranes, coplas y susurros de frases que te harán pensar y sentir (de 8:30 a 12:00 hs) – Escuela Municipal de Arte – TODOS LOS NIVELES

9:00 | CIRCUITO ESCOLAR

Taller «Robótica Educativa e Impresión 3D» (de 9:00 a 12:00 hs) – Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología – NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

Visita «CONOCÉ LA UCP! – NUEVO MUNDO CUENCA 2026» – Universidad de la Cuenca del Plata – NIVEL SECUNDARIO

Taller de lectura «Aledo Luis Meloni. Poeta» (09:00 hs) – Departamento de Letras del Instituto de Cultura del Chaco – NIVEL PRIMARIO

Charla «Fortaleza en Palabras» (09:00 hs) – Programa Fortaleza para el Aboradaje de Consumos Problemáticos – NIVEL SECUNDARIO

9:30 | CIRCUITO ESCOLAR

Entrevista «Entre el mito eterno y la visibilidad instantánea» (09:30 hs) – Universidad del Chaco Austral – NIVEL SECUNDARIO

10:00 | CIRCUITO ESCOLAR

Charla sobre «Ciberseguridad y redes: cuidá tu huella digital» (10:00 hs) – Poder Judicial – NIVEL SECUNDARIO

13:30 | CIRCUITO ESCOLAR

Taller interactivo «Reflexión y sensibilización sobre inclusión y discapacidad» (de 13:30 a 16:00) – IPRODICH – TODOS LOS NIVELES

Taller de lectura «Yo leo Chaco» (de 13:30 a 16:00 hs) – Plan Provincial de Lectura – NIVEL PRIMARIO

Taller de actividades lúdicas y deporte (de 13:30 a 16:00 hs) – Instituto Superior del Profesorado de Educación Física / Centro de Educación Física N° 1 – TODOS LOS NIVELES

14:00 | CIRCUITO ESCOLAR

Taller «Videojuegos educativos» (de 14:00 a 17:00 hs) – Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología – NIVEL SECUNDARIO

Talleres: «De Basura a Tesoro» y «¡A Reparar se Dijo!» (de 14:00 a 16:00 hs) – ECOM – NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO

Visita «CONOCÉ LA UCP! – NUEVO MUNDO CUENCA 2026» – Universidad de la Cuenca del Plata – NIVEL SECUNDARIO

Taller de lectura de cuentos, poesías, adivinanzas, refranes, coplas y susurros de frases que te harán pensar y sentir (de 14:00 a 20:00 hs) – Escuela Municipal de Arte – TODOS LOS NIVELES

Charla sobre Violencia Familiar y de Géneros (14:00 hs) – Policía del Chaco – NIVEL SECUNDARIO

15:00 | CIRCUITO ESCOLAR

Taller de actividades artísticas recreativas (de 15:00 a 17:00 hs) – Escuela Municipal de Arte – PARA TODOS LOS NIVELES

17:00 | Espacio Magenta

Presentación del libro Gestión cultural y patrimonio: aportes a la identidad regional

de Luciana Sudar Klappenbach y María Isabel Guillán. Editorial ConTexto

17:00 | Espacio Naranja

Presentación del libro Diferente de Jorge Fabián Coronel. Ediciones De la Paz

Presenta: José Luis Saucedo

17:00 | Espacio Violeta

AGENDA JURÍDICA | Conferencia sobre Daños y Derecho de Familias en la jurisprudencia a 10 años de CCCN, a cargo de Federico Nótrica.

Presentación de los libros Visión Jurisprudencial del Código Civil y Comercial. A 10 años de su vigencia dirigido por el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti y Procesos de familias y niñeces de la provincia del Chaco. Presentan: Esp. Sonia Cristina Seba (directora), Esp. Patricia Zamudio (coordinadora), Estela Vega (autora).

18:00 | Espacio Magenta

Presentación del libro Demasiado largo para ser cuento, muy breve para ser novela de Claudia Liliana Orciuoli. Ediciones De la Paz

Presenta: Adriana Amarilla

18:00 | Espacio Naranja

Presentación del libro Saberes de lo social. Coedición con Revés de la Trama de Ana Pratesi y Marcelo Graciosi (etc)

18:00 | Espacio Violeta

Presentación del libro Malvinas. Mis vivencias en esa guerra de Raúl Humberto Calderón. Editorial ConTexto

Presentan: Raquel Radovancich y Rufino Luque

19:00 | Espacio Magenta

Presentación del libro Huellas de un paisaje ignorado. La ciudad de Resistencia de Eduardo Aguirre Madariaga. Editorial ConTexto. Presenta: Pablo Tabares (Fundación Hábitat)

19:00 | Espacio Naranja

Movimientos de Abanico de María L. García Martel

19:00 | Espacio Violeta

Charla: «La alimentación como hecho sociocultural»

Disertante: Mgtr. Dora Mieres

Licenciatura en Nutrición

Universidad Cuenca del Plata

20:00 | Espacio Magenta

Presentación de libro Paranoia de Daniel Guebel. Editorial InterZona

Presenta: Rafael Costarelli

20:00 | Espacio Naranja

Presentación del libro Palabras de amor de Amilcar Romero. Ediciones De la Paz

Presenta: Carlos Cobo

Auspicia: Municipio de Barranquera

20:00 | Espacio Violeta

Presentación del libro de Acústico «Los Huaris»

Auspicia: Municipio de Barranqueras

20:00 | Espacio Turquesa

Ambiente

21:00 | Espacio Naranja

Presentación del libro Diario de una bruja con sueño(s) de Luna Kachuk

Presenta: Carina Bordón

21:00 | Espacio Turquesa

Roda Roots