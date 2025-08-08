La Titularización Docente En Chaco, A Paso Firme: Se Firmaron Las Primeras Resoluciones Del Nivel Secundario

WhatsApp Image 2025-08-08 at 08.16.15

El Ministerio de Educación del Chaco anunció el inicio del proceso de titularización de docentes del Nivel Secundario, en el marco de la Ley de Estabilidad Laboral y Garantías Laborales. La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, confirmó que la ministra Sofía Naidenoff ya firmó las primeras resoluciones, y que las mismas comenzarán a llegar a las escuelas en los próximos días, permitiendo a los docentes tomar posesión de sus cargos de forma efectiva, «después de un arduo trabajo de organización de las plantas funcionales de las escuelas de nivel secundario».

Fassano destacó el trabajo comprometido de la Junta de Clasificación del Nivel Secundario, tanto en la sede de Resistencia como en la de Presidencia Roque Sáenz Peña. “Se trató de un trabajo muy serio y responsable, que demuestra la profesionalidad de sus miembros y que permitió resolver situaciones controversiales a través de la mesa técnica”, explicó. Además, anunció que está próxima a emitirse la resolución que titulariza a maestros especiales de escuelas primarias. En total, son 1.050 los docentes que acceden a la titularidad en el Nivel Primario en la provincia.

Este proceso constituye un paso fundamental hacia la estabilidad laboral del sector docente y se enmarca dentro de las políticas educativas impulsadas por la actual gestión. Cabe recordar que la titularización comenzó con los institutos de Nivel Superior, una etapa ya concluida, y que a mediados de julio se concretó  la firma de resoluciones para la titularización de cargos docentes en Centros de Educación Física, escuelas de Formación Profesional, de Jóvenes y Adultos, y de Familia Agrícola.

platini-drones-podrian-tirar-bombas-canchas

422837w790h497c.jpg

180804w850h572c.jpg

WhatsApp Image 2025-08-08 at 10.54.00

WhatsApp Image 2025-08-08 at 08.16.15

WhatsApp Image 2025-08-08 at 10.24.59

l-intro-1691293700

pity-alvarez

