La Municipalidad de Resistencia lleva adelante una campaña de concientización sobre la importancia de mantener la limpieza en los espacios públicos, sacando los residuos domiciliarios en el horario indicado y evitando arrojar desechos en calles y veredas.

Esta medida se llevó a cabo, en días anteriores, en el micro y macrocentro y, en esta oportunidad, se avanzó en el cuadrante comprendido entre avenidas Castelli, Alberdi, Edison y Las Heras, informando puerta a puerta.

Desde la Secretaría de Gobierno explicaron que es fundamental la colaboración de los vecinos para poder mantener la Ciudad en condiciones, depositando los residuos en los cestos adecuados, en el horario indicado en cada zona.

Para consultas o reclamos se pueden enviar mensajes de WhatsApp al 362-4858825 y, en caso de precisar la recolección de residuos de gran volumen, se debe avisar, a ese mismo número, con 24 horas de antelación.