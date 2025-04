LA TIGRA: ZDERO RATIFICÓ SU COMPROMISO “TENEMOS GENTE NUEVA Y PREPARADA PARA ESTA NUEVA ETAPA DEL CHACO”

Este domingo, el gobernador Leandro Zdero, junto a los candidatos a diputados provinciales por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, continúan por el interior de la provincia y llevando la propuesta de orden, cambio y transparencia.

En esta oportunidad, el primer mandatario provincial, estuvo este domingo, en la localidad de La Tigra, casa por casa, dialogando con los vecinos, escuchando sus inquietudes y acercando las respuestas que necesitan.

GOBERNADOR LEANDRO ZDERO: “NECESITAMOS UNA LEGISLATURA QUE ACOMPAÑE, NO QUE PONGA PALOS EN LA RUEDA”

“Vinimos a presentar a nuestros candidatos, dialogar con los vecinos y contarles lo que pretendemos de este Chaco que nos costó mucho ordenar en lo administrativo, en lo económico, en lo financiero y en lo social”, señaló Zdero y añadió: “Todas estas cuestiones sirven para abrazar un Chaco de oportunidades, que nos permita generar empleo, trabajo genuino, pero además, que nos permita pensar en esa provincia productiva y de posibilidades”.

El jefe del Ejecutivo provincial remarcó la importancia de las elecciones legislativas del 11 de mayo, poniendo foco en la necesidad de ser mayoría en la Cámara de Diputados para seguir transformando la provincia. “Necesitamos una Legislatura que nos acompañe, no esta que nos pone palos en la rueda y un proyecto político que durante mucho tiempo nos atrasó. Por eso, en nuestra lista tenemos gente sencilla, laburantes, preparados para esta nueva etapa y que nos van a ayudar a impulsar los proyectos de cambio”, explicó.

“La gente reconoce lo que hemos hecho en materia de orden social, económico y también esperan de nosotros este paso que queremos dar: una provincia que salga de la mano de la producción, del comercio, de la industria, de las pymes, de los que quieren emprender y de la generación de esta reactivación que nos va a permitir la generación de empleo y progreso en Chaco”, mencionó el Gobernador.

A su vez, Zdero hizo hincapié en que él, junto a sus ministros y diputados están permanentemente para solucionar los problemas de los chaqueños. “Nosotros tenemos diputados y funcionarios en territorio. Si uno se aleja de la gente, después es difícil que reconozca los problemas que puedan tener”, aseveró.

Del mismo modo, el Gobernador cuestionó la campaña que han implementado en las últimas semanas los sectores de la oposición, con ataques e insultos hacia sus candidatos. “Lo tomamos de quién viene. Hoy tienen las soluciones cuando durante 16 años no las pudieron tener. Es decir ¿qué nos van a venir a decir si antes no pudieron resolver? Entonces nosotros entendemos que muchas veces son manotazos de ahogado para buscar un refugio, y en este caso es la Cámara de Diputados y seguramente para octubre va a ser el Senado”, aseguró.

Y se diferenció: “Nosotros tenemos ciudadanos de bien, quizás no son conocidos, pero a veces los no conocidos son los que pudieron solucionar los problemas de la provincia. Yo recuerdo algunos ministros, gobernadores, vicegobernadores muy conocidos que estuvieron muchísimo tiempo en el poder que decían que tenían la solución, por ejemplo, a los piquetes a través de un protocolo, y no podían cortar porque tenían una alianza con la mafia piquetera y con la corrupción”.

JULIO FERRO: “LA GENTE ENTIENDE QUE SOMOS GENTE NUEVA Y NO LOS MISMOS DE SIEMPRE”

El primer candidato a diputado provincial por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Julio Ferro, acompañó al Gobernador en su recorrida para llevar la propuesta de cambio y pedir el acompañamiento a los vecinos de cara a las elecciones del 11 de mayo.

“Los vecinos nos dan una palmada de aliento porque somos gente nueva y no los mismos de siempre. Como siempre nos dice el Gobernador, esta es la manera de resolver los problemas, estando cara a cara con la gente”, subrayó Ferro.

Asimismo, dejó en claro: “Los cargos son circunstanciales, un intendente es circunstancial, un diputado es circunstancial, un gobernador es circunstancial porque del otro lado está la gente y nosotros tenemos la obligación y la moral de hablar con ellos, escuchar su problemática y tratar, desde lo que nos toca a nosotros de resolver sus problemas, problemas que no han sido resueltos en 16 años de gobierno por los mismos que hoy dicen que quieren volver”.

Por último, remarcó: “De cara al 11 de mayo les digo a todos los chaqueños que miren las diferencias: del otro lado tenemos en las otras tres listas a los tres primeros candidatos que suman más de 100 años en cargos públicos, nosotros somos gente nueva que realmente quiere trabajar por la provincia del Chaco”.

SUSANA MAGGIO: “JUNTO AL GOBERNADOR ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE PODEMOS CAMBIAR EL CHACO”

La intendente de Santa Sylvina y candidata a diputada provincial por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Susana Maggio, explicó que las recorridas en las localidades sirven para conocer de primera mano las necesidades de la gente.

Maggio expresó su conmoción por distintas historias que recoge en su contacto con los vecinos. “Sensibilizada, porque la gestión anterior estuvo 16 años y conocí varias situaciones que me sensibilizan en los lugares donde recorro”, dijo y contó el caso de una madre que cuida a su hija en estado vegetativo desde hace 12 años: “Está con botón gástrico, en vida vegetativa, es electrodependiente. Hay una ley que los asiste y sigue la misma situación. No les cubren nada, nada”.

Maggio cuestionó la falta de atención del Gobierno anterior a los problemas más urgentes: “No se puede entender tanta desidia. Estas cosas que duelen, que lastiman, que las cerraron al Chaco durante tantos años. Si no se ocuparon de estas cosas que impactan lo más profundo de la sensibilidad humana, ¿qué se van a ocupar de otras?”. Y agregó: “Estuvieron muy atentos en darles abrazos a sus amigos políticos, a los piqueteros, y no atender la verdadera necesidad de la gente”.

Finalmente, reafirmó su compromiso de cara a las elecciones legislativas: “Estamos caminando con el Gobernador porque estamos convencidos que se puede cambiar, que se puede transformar, que estas cosas no deben suceder en el Chaco”.