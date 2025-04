For Ever celebró ante el Lobo jujeño y quedó a cuatro puntos del líder

Fue 2 a 1, con un doblete de Matías Romero. Así, el Negro quedó séptimo en la Zona B de la Primera Nacional.

En un buen partido, jugado este domingo, en el estadio Juan Alberto García, Chaco For Ever venció por 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la décima fecha de la Primera Nacional, y quedó séptimo en la Zona B, a sólo cuatro puntos del líder, Gimnasia de Mendoza.

Matías Romero metió un doblete y se metió entre los máximos goleadores del torneo, con cinco tantos, al igual que Braian Ferreyra y Mateo Acosta.

El primero fue un golazo, a los 19 minutos del primer tiempo, con un fuerte remate desde fuera del área que se metió en el palo izquierdo del arco que da a espaldas de la calle Arturo Illia, inatajable para el arquero visitante.

Sin embargo, cuand o faltaban cinco minutos para que terminara el primer tiempo, llegó el empate, a través de Alejandro Quintana.

En el arranque sel complemento, For Ever se encontró con un penal a favor al minuto de juego. «El Tanque» Romero no dudó, y marcó el segundo, que sería el resultado final.

Si bien el equipo de Ricardo Pncaldo pudo haber ampliado la ventaja, también es cierto que el visitante buscó el empate hasta el final sel partido, pero se encontró con un gran nivel de Gastón Canuto.

Con este resultado, el Negro quedó en la séptima posición de la Zona B, al menos hasta que juegue Colón,con 16 puntos, a cuatro unidades de Gimnasia de Mendoza, puntero de la tabla.