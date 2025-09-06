La Remake Teatral Minúscula: seminario gratuito para artistas escénicos

RESISTENCIA – En septiembre y octubre, el director y guionista Jorge Monteagudo (Córdoba) desarrollará en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) del Instituto de Cultura del Chaco un seminario dedicado al remake teatral, pensado para teatristas y público interesado en las artes escénicas. La participación es gratuita con inscripción previa.

Monteagudo llega a Resistencia con un seminario que abordará preguntas como “¿Qué pasa cuando el cine se mete en el teatro? ¿Qué sucede si lo hacemos con lo mínimo, lo esencial, lo que realmente importa?”

Los encuentros serán el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, y el viernes 24 y sábado 25 de octubre, siempre de 15 a 19,

La propuesta es adaptar películas en breves piezas teatrales, trabajando con recursos mínimos, sumar técnica de improvisación y lograr un trabajo final para compartir con público.

“Se llama remake porque se trata de versiones; teatral porque se llega a obras de teatro partiendo de películas, y minúscula porque son versiones íntimas, cercanas y resignifican el detalle”, explicaron desde la organización.

Se invita a asistir con ropa cómoda, libreta y ganas de jugar.

Para la inscripción, se debe rellenar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL19efyqGMxs80pe-ugvx0FsCpnrMKL7keF8RgbDQJRiz6WQ/viewform?pli=1

Los cupos son limitados.