La Poceada volvió a quedar vacante y el pozo aumentó a más de $ 264 millones

La Poceada Chaqueña volvió a quedar vacante y el pozo estimado trepó a $ 264 millones para el próximo sorteo, que se realizará este martes a las 21.

Fue en el marco del sorteo 2.279, realizado en la noche de este sábado. En ese sentido, los números de la suerte fueron: 03, 04, 09, 17, 18, 21, 22, 53, 60 y 64.

Pese a que no hubo ganadores del premio mayor, en la categoría de cuatro aciertos se registraron 216 ganadores, que se llevaron $ 129.513,86 cada uno. . Con tres aciertos hubo 4.253 ganadores, quienes se alzaron con un premio individual de $ 1.644,43; mientras que 31.757 apostadores salvaron la jugada.

