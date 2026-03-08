Asesinaron a balazosa un hombre en Resistencia que intentó defender a un amigo; hay cinco detenidos

Un hombre de 41 años fue asesinado a balazos en la madrugada de este domingo en el sur de Resistencia, luego de intentar intervenir para defender a un amigo que minutos antes había sido agredido por un grupo de personas. Por el crimen hay cinco detenidos.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.10 en avenida Lynch Arribálzaga al 3500, en un sector con escasa iluminación. Según los primeros testimonios, la víctima —identificada como Javier Alejandro Gómez— se acercó a dialogar con varias personas tras una discusión que había tenido un conocido suyo.

En ese momento se escucharon varias detonaciones. Gómez intentó escapar corriendo por la avenida, pero cayó herido metros más adelante. Su pareja y el amigo al que había intentado ayudar lo asistieron y lo arrastraron hasta la vereda, donde finalmente se desplomó.

Minutos después llegó una ambulancia, cuyo personal confirmó que el hombre ya había fallecido.

El médico policial constató al menos cinco impactos de arma de fuego. En el lugar donde se habrían producido los disparos, los peritos hallaron ocho vainas servidas calibre .380.

Tras las primeras tareas investigativas, la Policía demoró a cinco personas (cuatro adultos y un adolescente de 16 años) sospechadas de haber participado en el ataque. Además, se secuestró un automóvil que podría estar vinculado al hecho.

La Fiscalía de Investigación Penal Nº10 ordenó el secuestro de prendas y teléfonos de los detenidos y la realización de pruebas de dermotest para determinar quién efectuó los disparos. La causa fue caratulada como supuesto homicidio agravado por el uso de arma de fuego.