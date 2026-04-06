La «Peque» Pareto visitó Chaco: atendió a familias en Tres Isletas

En Semana Santa, la campeona olímpica de judo y doctora, Paula «Peque» Pareto, estuvo en Tres Isletas, Chaco, donde encabezó una jornada especial en la que atendió a familias de la localidad y zonas cercanas, y combinó su vocación médica con el compromiso social .

Pareto compartió su experiencia en su cuenta de Instagram, en donde difundió imágenes del trabajo que realizó, y señaló: «Los objetivos se buscan y se cumplen! El sueño por el que empecé a estudiar medicina se hizo realidad en esta semana santa y fue así de feliz!«.

Además, detalló el trayecto que emprendieron y el itinerario: «Arrancamos jueves 5am desde casa para llegar directo a las 19hs a Tres Isletas, Chaco -> Primer objetivo -> Hospital zonal –> 22 hs terminamos y a decansar a nuestro alojamiento en la escuela de la ciudad que nos brindó el lugar a donde descazar en estos dias». «Viernes y sábado visitamos 2 pueblitos más en jornadas que arrancamos 7 am y cerramos a las 22hs», agregó.

Instagram:@paupareto

«Rotos SI, felices SI!», sostuvo. «Así fueron estas jornadas de trabajo con un equipo de trabajo que compartimos la pasión de poder aportar algo real al equipo de vida que compartimos en el mundo», expresó la medallista.

«Creo que no es justo que por nacer lejos de las grandes ciudades existan familias que no cuenten con los recursos necesarios para tener la vida digna y feliz como todos merecen», afirmó.

«Como siempre digo, cuando algo no me gusta, intento hacer lo que puedo desde mi lado para aportar al cambio», aseguró. «Aunque sea aportar este granito de arena y hacerme sentir útil en mi profesión y como persona en la vida», manifestó.

Más allá de los logros deportivos, Pareto volvió a demostrar que su mayor grandeza está en el apoyo a los demás y que el legado no solo se construye en los podios, sino también donde más la necesitan.