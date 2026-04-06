Empate amargo para un Sarmiento que sigue sin conocer la victoria

Sarmiento no mostró su mejor imagen y terminó 0 a 0 como local ante Mitre de Posadas, en juego de la 3ª fecha de la zona 2 del torneo Federal «A» de fútbol.

El empate lo sigue dejando en la parte baja de la tabla (penúltimo). El equipo de Marioni suma dos puntos en tres encuentros jugados, todavía no ganó y ahora deberá medirse ante Defensores de Vilelas, que viene de triunfar como visitante en Corrientes y es uno de los punteros. El partido se disputará el lunes 13, a las 20.30, en la cancha de For Ever.

EL PARTIDO

Un primer tiempo que tuvo a Sarmiento manejando los hilos. Una mitad de cancha muy poblada, dándole la pelota a Maidana y a través de su juego buscando llegar al arco de Mitre.

No pasó mucho, porque Sarmiento hizo tenencia pero le costó generar grandes jugadas de peligro, y Mitre se dedicó a esperar y ver si en algún contraataque podía sacar frutos. Fue Pared el más movedizo del «Deca», que tuvo de cabeza el gol, pero no le dio bien y la pelota se fue cerca del palo.

Después, poco y nada. Sarmiento ordenado atrás y en el medio, pero le pasó factura no tener un «9» de área para ayudar a Pared y Bogado que siempre llegan bien parados para tirar centros. Por eso, se fueron al descanso igualados en cero.

Ya en el complemento, la misma tónica. Sarmiento con pelota dominada, pero sin generar peligro al arco rival. Marioni intentó darle velocidad a su equipo y mandó a la cancha a Galván por Maidana (no tuvo buen partido y el cansancio le pasó factura), pero eso no modificó mucha la ecuación.

Mitre esperó bien parado con dos líneas de cuatro, tapando bien a Pared y no dejando generar peligros por las bandas.

Cristian Maidana y la pelota. De fondo, Lucas Basualdo. Sarmiento no pudo romper el cero ante los posadeños.

Ya en el final, Marioni quemó las naves y puso a los dos «9»: Ibáñez y González, pero tampoco funcionó. Bachke tuvo que responder solo en dos ocasiones que tuvo Ibáñez, pero no más que eso.

Sarmiento nunca encontró ritmo y tampoco juego, le cuesta mucho generar peligro. Y cuando lo hace es por la picardía el «chiquito» Pared, que Marioni lo saca siempre en el segundo tiempo.

Fue 0-0. Sabor más que amargo para Sarmiento, que todavía no ganó en el torneo. Ahora tendrá un partido más que difícil ante un Defensores de Vilelas que está en la parte alta de la tabla.

Síntesis

SARMIENTO 0

Diego González.

Ivo Di Buo

Agustín Arcando

Franco Domínguez

Carlos Giménez

Nahuel Franco.

Nelson Acevedo

Pablo Martínez

Cristian Maidana.

Emiliano Bogado

Max Pared.

DT: Roberto Marioni.

MITRE 0

Guillermo Bachke.

Lautaro Arregui

Richard Rodríguez

Oliver Benítez

Lucas Basualdo.

Luciano Esquivel

Leonardo Morales

Jean Paul Arraya

Javier Peñaloza.

Álvaro Klusener

Sebastián Banega.

DT: Miguel Salinas.

Cambios: ST Braian Galván por Franco (S), ST Rodrigo Cerdán por Banega (M), 13ST Matías Ayala por Maidana (S), 26ST Gonzalo Alarcón y Maximiliano Ibáñez por Pared y Martínez (S), 31ST Miguel Gómez por Arraya (M) y38ST Hernán González por Di Buo (S).

Árbitro: Fernando Rekers. Asistentes: Hugo Fleitas y Bruno Cejas. Cuarto árbitro: Pablo Martínez.

Estadio: Centenario, de Sarmiento.