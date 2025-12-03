La Municipalidad de Barranqueras intensifica trabajos de limpieza en distintos sectores de la ciudad

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Barranqueras continúa desarrollando un amplio operativo de limpieza y mantenimiento en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de mejorar el estado de los espacios públicos y garantizar un entorno más ordenado para los vecinos.

Según informaron desde el área, los equipos municipales despliegan diariamente tareas de recolección, desmalezado, barrido y acondicionamiento de calles, en el marco de un esquema de trabajo planificado que busca optimizar los recursos y responder de manera eficiente a las necesidades de cada zona.

Las autoridades remarcaron que estas acciones forman parte de un plan integral que se ejecuta durante toda la semana y que pretende sostenerse en el tiempo para lograr una ciudad más limpia y cuidada. “Nuestro compromiso es mantener Barranqueras en condiciones, y para eso avanzamos con un fuerte trabajo territorial todos los días”, señalaron.

Desde el municipio destacaron, además, la importancia del acompañamiento de los vecinos en el mantenimiento de la higiene urbana, al tiempo que reafirmaron la voluntad de seguir fortaleciendo los operativos en los sectores que así lo requieran.

Con estas tareas, la Municipalidad busca consolidar una Barranqueras más ordenada y brindar un mejor ambiente para toda la comunidad.

