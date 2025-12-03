Castelli avanza con un plan de bacheo en avenidas de alto tránsito

La Municipalidad de Juan José Castelli continúa ejecutando un amplio plan de bacheo destinado a mejorar la transitabilidad en distintos sectores urbanos. Con recursos propios, el municipio trabaja en la reparación de calzadas pavimentadas que presentan deterioro, especialmente en zonas donde el tránsito es intenso y circulan vehículos de gran porte.

Durante la jornada del miércoles, el intendente recorrió los frentes de obra ubicados en Avenida Héroes de Malvinas y Avenida del Trabajo, dos arterias claves por donde ingresan los colectivos a la terminal de ómnibus. Ambas vías soportan diariamente un flujo elevado de tránsito pesado, lo que hace necesarias intervenciones permanentes para mantenerlas en condiciones adecuadas.

El mandatario destacó el avance de los trabajos y remarcó la importancia estratégica de estas mejoras: “Vamos logrando reparar la calzada en puntos críticos de la ciudad, y la idea es continuar interviniendo en aquellos sectores que más lo necesitan. Vamos de a poco, llevando soluciones en tiempos difíciles”, afirmó.

El municipio informó además que, en paralelo al plan de bacheo, se encuentran próximos a iniciar nuevos frentes de pavimentación, impulsados por una administración ordenada y el trabajo articulado de las distintas áreas municipales.

Con estas acciones, Castelli busca consolidar una red vial más segura, ágil y acorde a las necesidades del creciente movimiento urbano de la ciudad.