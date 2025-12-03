Tres Isletas refuerza los operativos de Servicios Públicos con presencia constante en los barrios

La Municipalidad de Tres Isletas continúa desarrollando esta semana un amplio operativo de Servicios Públicos en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos a través de tareas esenciales de mantenimiento urbano.

Según informaron desde el municipio, los equipos trabajan diariamente en labores de limpieza, recolección, desmalezado, reparación de luminarias y atención de reclamos vecinales. Estas acciones forman parte de un esquema organizado que busca sostener la presencia municipal en las calles y brindar respuestas rápidas a las demandas de cada sector.

La intendenta Marcela Duarte destacó que la continuidad de estos operativos refleja el compromiso de la gestión con el orden y el cuidado de los espacios públicos. “Estamos avanzando con soluciones concretas en cada barrio, fortaleciendo el bienestar de nuestras familias”, señalaron desde el ejecutivo local.

Con estos trabajos, la Municipalidad reafirma su intención de consolidar una ciudad más limpia, segura y ordenada, al tiempo que impulsa una mayor articulación con los vecinos para el mantenimiento diario del entorno urbano.