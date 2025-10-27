La Municipalidad Acompañó La Primera Maratón del Instituto de Educación Superior de Educación Física

Con el apoyo de la Municipalidad de Resistencia, se llevó a cabo la Primera Maratón del Instituto de Educación Superior de Educación Física (IESEF), en la pista de Atletismo del Parque 2 de Febrero. Participaron alrededor de 200 personas entre alumnos, ex alumnos, docentes, personal administrativo y de maestranza.

Cristian Mazzo, a cargo de la Unidad Curricular Prácticas Saludables, destacó el acompañamiento del Municipio en la logística para la organización del evento. El recorrido se inició en la pista de atletismo y concluyó con un circuito de canotaje en el lago del Parque.

Por su parte, Jorge Villalba, director de Estudios del Instituto, explicó que este es un proyecto que surgió como parte de un trabajo práctico para una materia en el mes de la Educación Física y “la idea fue celebrarlo en movimiento”.

Asimismo, Melina Romero, una de las alumnas que estuvo a cargo de la organización, reconoció el acompañamiento que tuvieron con su grupo de estudio por parte del Municipio y de los directivos de la Institución.

Esta actividad se realizó en conjunto con entre la Subsecretaría de Deportes del Municipio y el Ministerio de Educación de la Provincia, siguiendo la indicación del intendente Roy Nikisch, de brindar apoyo logístico en eventos que sean de interés para la comunidad.

La Municipalidad se encargó del ordenamiento del tránsito y el sonido. Además, dispuso una posta de salud y un stand para promover la alimentación saludable.