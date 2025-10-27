El Museo Histórico de Puerto Tirol recibió visitas educativas y la presencia del músico Julio Cáceres

571351985_1146950904207721_5503814938824081867_n

La actividad cultural crece impulsada por el retorno del tren y el interés por conocer la historia local.

Durante la última semana, el Museo Histórico Municipal de Puerto Tirol vivió una intensa agenda de visitas y actividades culturales. Estudiantes del Nivel Primario de la Universidad Popular de Resistencia y de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) recorrieron las distintas salas del espacio patrimonial, guiados por el equipo del área de Cultura.

Además, el museo contó con la presencia especial del reconocido músico correntino Julio Cáceres, integrante fundador de la legendaria agrupación Los de Imaguaré, quien visitó las muestras históricas y compartió su interés por la riqueza cultural de la región.

Desde la organización destacaron que el retorno del servicio ferroviario ha favorecido el arribo de alumnos, turistas y visitantes a Puerto Tirol, fortaleciendo la propuesta cultural y turística del municipio.

“Nos llena de alegría seguir recibiendo nuevos contingentes deseosos de conocer la historia de nuestro pueblo”, expresaron desde el Área Cultural local, que invitó a las instituciones y grupos interesados a coordinar visitas guiadas a través del número 362-4684862.

Con una creciente afluencia de visitantes, el Museo Histórico se consolida como un espacio de encuentro, memoria y aprendizaje, reafirmando que Puerto Tirol tiene historia y la comparte con orgullo.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-10-27 at 10.53.24

La Municipalidad Acompañó La Primera Maratón del Instituto de Educación Superior de Educación Física

570091273_825935336859067_8269996929920947419_n

Continúan las obras de bacheo y provisión de agua en Villa Ángela

571207039_1141245704857030_1339424583919441191_n

Tras el temporal: Du Graty resistió 300 milímetros de lluvia y mantiene sus calles transitables

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-10-27 at 10.53.24

La Municipalidad Acompañó La Primera Maratón del Instituto de Educación Superior de Educación Física

571351985_1146950904207721_5503814938824081867_n

El Museo Histórico de Puerto Tirol recibió visitas educativas y la presencia del músico Julio Cáceres

570091273_825935336859067_8269996929920947419_n

Continúan las obras de bacheo y provisión de agua en Villa Ángela

571207039_1141245704857030_1339424583919441191_n

Tras el temporal: Du Graty resistió 300 milímetros de lluvia y mantiene sus calles transitables

9319w850h478c.jpg

Boca se lo dio vuelta a Barracas Central, y se metió en zona de play off