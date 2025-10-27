El Museo Histórico de Puerto Tirol recibió visitas educativas y la presencia del músico Julio Cáceres

La actividad cultural crece impulsada por el retorno del tren y el interés por conocer la historia local.

Durante la última semana, el Museo Histórico Municipal de Puerto Tirol vivió una intensa agenda de visitas y actividades culturales. Estudiantes del Nivel Primario de la Universidad Popular de Resistencia y de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) recorrieron las distintas salas del espacio patrimonial, guiados por el equipo del área de Cultura.

Además, el museo contó con la presencia especial del reconocido músico correntino Julio Cáceres, integrante fundador de la legendaria agrupación Los de Imaguaré, quien visitó las muestras históricas y compartió su interés por la riqueza cultural de la región.

Desde la organización destacaron que el retorno del servicio ferroviario ha favorecido el arribo de alumnos, turistas y visitantes a Puerto Tirol, fortaleciendo la propuesta cultural y turística del municipio.

“Nos llena de alegría seguir recibiendo nuevos contingentes deseosos de conocer la historia de nuestro pueblo”, expresaron desde el Área Cultural local, que invitó a las instituciones y grupos interesados a coordinar visitas guiadas a través del número 362-4684862.

Con una creciente afluencia de visitantes, el Museo Histórico se consolida como un espacio de encuentro, memoria y aprendizaje, reafirmando que Puerto Tirol tiene historia y la comparte con orgullo.