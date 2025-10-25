La Mississippi llega a Resistencia y Corrientes

La Mississippi, una de las bandas más emblemáticas del blues argentino, llega al NEA con dos presentaciones imperdibles: el viernes 7 de noviembre en el Salón Gran Paraná (Corrientes) y el sábado 8 de noviembre en la Casa de las Culturas (Resistencia). Las entradas se pueden adquirir online a través de eventiva.com.ar y en los puntos de venta oficiales ubicados en Óptica del Sol (Colón 98, Resistencia) y en Que Sea Rock (Pellegrini 1501, Corrientes).

El grupo liderado por Ricardo Tapia celebra los 30 años de “Bagayo”, su segundo disco de estudio y una pieza clave en la historia del blues nacional. Editado en 1995, el álbum consolidó el sonido inconfundible de La Mississippi, con canciones como “Un trago para ver mejor”, “Café Madrid” y “San Cayetano”, que se transformaron en clásicos del género.

Con más de tres décadas de trayectoria, La Mississippi se mantiene como una referencia indiscutida del rock y el blues argentino. Han recorrido escenarios de todo el país y compartido cartel con artistas internacionales, siempre fieles a su estilo y a su conexión con el público.

Los shows en Corrientes y Resistencia serán una celebración del pasado y del presente de la banda: una noche donde el blues, el rock y el soul se fusionarán para revivir la energía, la pasión y el espíritu que marcaron a generaciones. Una oportunidad única para disfrutar de La Mississippi en su mejor momento.

Entradas Corrientes:

https://eventiva.com.ar/la_mississippi_corrientes

Entradas Resistencia:

https://eventiva.com.ar/la_mississippi