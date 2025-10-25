Investigadora de Ciencias Agrarias realiza estadía académica en Instituto Agrícola Francés

La ingeniera Amalia Romero participa del programa ARFRAGRI con una estancia en L’Instituto de Agro en Angers. Durante su visita, presentó resultados sobre producción de compost y su aplicación en cultivos hortícolas, además de dictar clases y establecer vínculos académicos con la institución francesa.

La ingeniera agrónoma Amalia Romero, investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE, realiza una estancia de 10 días en L’Instituto de Agro en Angers, Francia, mediante el programa ARFRAGRI. El programa opera a través de convenios entre universidades argentinas y francesas para recibir investigadores argentinos en instituciones francesas.

El doctor Patrice Cannavo fue el responsable de recibirla y programar las actividades según los objetivos de la investigadora. La ingeniera Romero trabaja en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE en las áreas de compostaje y microorganismos promotores.

Como parte de esas actividades, la investigadora de la UNNE mantuvo reuniones en idioma inglés con investigadores del instituto que trabajan con Cannavo. Los investigadores presentaron sus trabajos y mostraron las instalaciones del laboratorio.

Romero dictó clases dirigidas a estudiantes de Maestría en Paisajismo, Maestría en Horticultura y estudiantes del Nivel 3. Las sesiones permitieron el intercambio de ideas y metodologías de trabajo.

La investigadora también participó en el programa de idiomas del instituto, donde los estudiantes ejercitan el inglés como idioma principal (además del francés nativo), y deben elegir un tercer idioma entre español o alemán. Romero dictó dos clases de una hora sobre Argentina, su cultura, costumbres, paisaje y producción.

Además, impartió clases sobre la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE, explicando las características de la institución y las oportunidades de intercambio para estudiantes franceses.

Como parte de su función de investigador anfitrión, el doctor Cannavo mostró las instalaciones del Instituto y explicó sus líneas de investigación. Posteriormente, llevó a Romero a visitar una planta de compostaje de una empresa en la zona. La visita incluyó un recorrido con una explicación detallada sobre el proceso de producción de compost y las determinaciones de calidad realizadas en el laboratorio.

Presentación de investigación.

La ingeniera Romero presentó su investigación en inglés sobre la producción de compost y su aplicación en cultivos hortícolas. El trabajo pertenece a la Cátedra de Microbiología Agrícola de la UNNE. La charla se tituló «Prácticas de manejo agronómico y su impacto en la actividad biológica del suelo».

La presentación abordó la producción de compost según la reglamentación nacional argentina, con análisis de calidad, estabilidad y madurez. Romero mostró resultados de la aplicación de compost en el cultivo de lechuga, trabajo realizado en los últimos meses en la Facultad de Ciencias Agrarias. La exposición destacó la obtención de un producto estable para la producción vegetal, el suelo y la vida microbiana.

Los investigadores franceses informaron a Romero sobre la reglamentación europea en materia de compostaje, estableciendo un intercambio de conocimientos sobre los marcos normativos de ambas regiones.