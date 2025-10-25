La Camerata Bariloche llega a Resistencia y Corrientes en noviembre

El conjunto de cámara más emblemático del país se presentará el sábado 8 de noviembre a las 21 horas en el C.C. Guido Miranda (Colón 164, Resistencia) y el domingo 9 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Oficial Juan de Vera (San Juan 637, Corrientes). Las entradas se pueden adquirir a través de norteticket.com (Resistencia) y weepas.ar (Corrientes)

Creada en 1967 por iniciativa privada, la Camerata Bariloche es el primer conjunto argentino de música de cámara en haber alcanzado prestigio internacional, a través de sus muchas actuaciones en las tres Américas, Europa y el Lejano y Cercano Oriente.



A lo largo de su trayectoria la Camerata Bariloche ha recibido una infinidad de distinciones, entre las que se destaca el “Premio Konex de Platino” al mejor conjunto de cámara en la historia de la música en la Argentina.

Su primer director fue Alberto Lysy, a quien sucedieron Rubén González, Elías Khayat, y Fernando Hasaj. Todos ellos maestros inolvidables para Argentina y el mundo.

Actualmente es Freddy Varela Montero su director musical y concertino.

La Camerata Bariloche ha efectuado más de 30 giras internacionales por 35 países, representando a la Argentina en las Olimpíadas Culturales de México y de Munich; en la Expo-70 de Osaka (Japón); en los festivales internacionales de Salzburgo (Austria), Taormina, Cittá di Castello, Cervo y Alassia (Italia), Montreux y Gstaad-Menuhim (Suiza), el New World Festival of the Arts de Miami (EE.UU.), el Festival de Otoño de Madrid (España) y en el Centenario del Carnegie Hall ( EE.UU .).

Más de 2.000 conciertos se ofrecieron en estos años a los más variados públicos y en importantes salas del mundo: el Teatro Colón de Buenos Aires, la Salle Gaveau y Salle Pleyel de París, el Kennedy Center de Washington, el Carnegie Hall de Nueva York, la NHK de Tokio, el Olimpia de Atenas, la Beethovenhalle de Bonn, la Sala Tchaikovsky de Moscú, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, la Herkules Saal de Munich, la Brahms Saal y la Musikverein de Viena, la sala Ritirsky del Palacio Wallenstein de Praga, el Palau de la Música de Barcelona, el Auditorium de la Academia Musical de Osaka, Japón, el Bangkok Music Group Auditorium, de Tailandia.



De la abundante lista de solistas nacionales y extranjeros que actuaron junto a la Camerata pueden mencionarse entre otros los nombres de Astor Piazzolla, Gerardo Gandini, Manuel Rego, Ernesto Bitteti, Ljerko Spiller, Yehudi Menuhin, Antonio Janigro, Jano Starker, Karl Richter, Katherine Ciesinsky, Nicolás Chumachenko, Maxim Vengerov, Jean Pierre Rampal, Vadin Repin, Cho-Liang Lin, Jean Ives Thibaudet, Frederika von Stade, Mstislav Rostropovich y Martha Argerich. Tanto en estas oportunidades, como al ocuparse de sus numerosos registros discográficos, hechos en la Argentina, Estados Unidos y Europa, la crítica ha destacado los excepcionales méritos del conjunto.

Pero tal vez sea en los conciertos al aire libre donde con mayor claridad se comprueba el poder de convocatoria y la vasta popularidad que disfruta la Camerata entre el público. En una presentación en el Parque Centenario de Buenos Aires atrajo 60.000 personas, y en un concierto en el cual la Música para los Reales Fuegos de Artificio de Handel se interpretó en combinación con juegos pirotécnicos, elevó aquella cifra a 130.000 personas, que desbordaron las instalaciones del Hipódromo Argentino de Palermo.

La Camerata Bariloche también ha incursionado en la cinematografía argentina actuando e interpretando la música de los films: “El Canto Cuenta su Historia” 1976; “Argentinísima” 1972; “El Hombre Olvidado” 1981; “Un Lugar en el Mundo” 1991; “Vidas Privadas” 2002; “Manuel de Falla, músico de dos mundos” 2006.