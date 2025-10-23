La lista 503 cerró su campaña con un llamado a “seguir transformando el Chaco”

Con un acto cargado de entusiasmo, consignas de renovación y mensajes de esperanza, los candidatos de la lista 503 “Chaco Puede + La Libertad Avanza” realizaron su cierre de campaña provincial de cara a las elecciones legislativas de este domingo. En el encuentro, los postulantes a cargos nacionales y provinciales llamaron a los chaqueños a “no dejar que otros decidan por ellos” y a acompañar con el voto un proyecto que, según expresaron, “viene a consolidar el orden y el crecimiento de la provincia”.

El intendente de Resistencia y referente del espacio oficialista, encabezó la jornada junto a Silvana Schneider, Juan Cruz Godoy, Guillermo Agüero y Rosario Boitiga, quienes integran la boleta violeta de la lista 503. En un ambiente festivo y de fuerte mística militante, los oradores destacaron el trabajo realizado durante el último año y medio de gestión del gobernador Leandro Zdero, al que definieron como “el punto de partida de un Chaco que vuelve a ponerse de pie”.

“Es muy importante ir a votar. No dejemos que otros decidan por nosotros. Venimos de un año de mucho esfuerzo, de ordenamiento, y ahora queremos seguir trabajando para el desarrollo de nuestra provincia”, expresó Schneider, una de las figuras jóvenes del espacio, al tiempo que convocó a “seguir construyendo un Chaco próspero y con igualdad de oportunidades”.

Por su parte, el candidato a senador nacional Juan Cruz Godoy se mostró confiado de cara a los comicios y resaltó la posibilidad de representar en el Congreso “los valores y las ideas que hoy defienden los chaqueños”.

“Es una gran responsabilidad, pero también una enorme satisfacción. Hemos recorrido toda la provincia, hablado con nuestra gente y presentado propuestas concretas. Queremos ir al Congreso a defender este rumbo de transformación, articulado con el presidente Javier Milei y el gobernador Leandro Zdero, que hoy están ordenando la Nación y la provincia”, afirmó.

Godoy también dedicó un mensaje a los jóvenes:

“Se abrió una gran ventana de oportunidad para los que nunca se animaron a participar. Este es el momento de involucrarse, de votar con esperanza, porque los jóvenes somos parte de la nueva generación de dirigentes que necesita la Argentina.”

En tanto, Guillermo Agüero, candidato a diputado nacional, sostuvo que el cierre de campaña refleja “una etapa de consolidación de un cambio profundo que comenzó en diciembre de 2023”.

“Estamos convencidos de que el Chaco está en un camino de transformación real. Es momento de mirar hacia adelante, de cobrar volumen en la Nación y en las regiones, para sacar definitivamente al Chaco adelante. Todo nuestro trabajo tiene un solo objetivo: generar empleo y oportunidades para que los jóvenes puedan quedarse en nuestra tierra”, expresó.

El acto culminó entre aplausos y cánticos de apoyo, con los candidatos saludando a los presentes y reiterando el llamado a acompañar a la lista 503 este domingo en las urnas.

“Tenemos dos caminos: volver al pasado, al abandono y al miedo, o apostar por un futuro de esperanza, de esfuerzo y desarrollo. El domingo elijamos seguir adelante, elijamos la 503”, concluyeron.