Feria Nacional de Ciencias 2025: estudiantes chaqueños brillaron en el Eje Artístico
La creatividad hecha proyecto volvió a brillar en el eje Artístico, donde los estudiantes llevaron al escenario lo mejor de la identidad chaqueña: sus raíces, su memoria y su arte vivo.
Proyectos distinguidos:
Destaque:
- Azúcar y polvo: la melodía del ingenio – ISPEA Danza y Teatro María Angélica Pellegrini (Resistencia)
Desafío:
- El arte geométrico – EES N° 29 (Resistencia)
Menciones especiales:
- Bailando nuestras raíces: rescatando y difundiendo la chacarera del monte en la comunidad chaqueña – EES N° 21 (Taco Pozo)
- Arte Qom: artesanía perdida – EPA N° 75 (Gral. San Martín)
- El origen del color: un viaje de la prehistoria a la actualidad – UEGP N° 169 (Pcia. Roque Sáenz Peña)
Con estas presentaciones los alumnos recordaron a la comunidad que el arte también es ciencia, territorio y cultura. Que es memoria colectiva y un puente hacia el futuro.