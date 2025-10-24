Feria Nacional de Ciencias 2025: estudiantes chaqueños brillaron en el Eje Artístico

567955901_795514366781010_2880748948395049132_n

La creatividad hecha proyecto volvió a brillar en el eje Artístico, donde los estudiantes llevaron al escenario lo mejor de la identidad chaqueña: sus raíces, su memoria y su arte vivo.

Proyectos distinguidos:

Destaque:

  • Azúcar y polvo: la melodía del ingenio – ISPEA Danza y Teatro María Angélica Pellegrini (Resistencia)
Desafío:
  • El arte geométrico – EES N° 29 (Resistencia)

Menciones especiales:

  • Bailando nuestras raíces: rescatando y difundiendo la chacarera del monte en la comunidad chaqueña – EES N° 21 (Taco Pozo)
  • Arte Qom: artesanía perdida – EPA N° 75 (Gral. San Martín)
  • El origen del color: un viaje de la prehistoria a la actualidad – UEGP N° 169 (Pcia. Roque Sáenz Peña)

Con estas presentaciones los alumnos recordaron a la comunidad que el arte también es ciencia, territorio y cultura. Que es memoria colectiva y un puente hacia el futuro.

