Detuvieron en Buenos Aires a la «falsa médica»

La mujer identificada como Lidia Ojeda, investigada por presunta usurpación de título profesional, fue detenida en la provincia de Buenos Aires cuando se disponía a regresar al Chaco para presentarse ante la Justicia.

Así lo confirmó su abogado defensor, César López , quien explicó que la imputada ya había sido incorporada al expediente mediante una presentación y que existía la intención de que compareciera de manera voluntaria ante la Fiscalía.

Según detalló Lopez, durante la mañana mantuvieron contacto con el fiscal interviniente, a quien le manifestaron la voluntad de Ojeda de ponerse a derecho. En ese marco, la defensa había solicitado el mantenimiento de la libertad para facilitar su traslado, pedido que no fue concedido.

La mujer se encontraba en la provincia de Buenos Aires desde antes de que se formalizara la denuncia en su contra, y tomó conocimiento del alcance del caso durante el fin de semana. Tras ello, se comunicó con sus abogados, quienes realizaron de inmediato la presentación judicial correspondiente.

El defensor señaló que Ojeda tenía pasaje con destino a Presidencia Roque Sáenz Peña y que su intención era presentarse personalmente ante la Justicia. Sin embargo, fue interceptada esta tarde por personal policial en el Partido 3 de Febrero, en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El trabajo se realizó de manera conjunta por el departamento de Investigaciones Interior e Investigaciones de Sáenz Peña, junto a la bonarense de esa localidad.

Ahora, se deberá avanzar con el procedimiento de traslado para que la detenida sea puesta a disposición de la Justicia provincial del Chaco, un trámite que podría demorar algunos días.