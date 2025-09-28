La Leonesa: detienen a un hombre acusado de exhibiciones obscenas frente a menores

En la mañana del domingo 28 de septiembre, efectivos de la comisaría de La Leonesa aprehendieron a un hombre de 40 años acusado de exhibiciones obscenas frente a dos niñas de 8 y 12 años en el barrio Margarita.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso se habría expuesto indebidamente en la vereda cuando las menores se dirigían a un kiosco. El hecho fue interrumpido por un familiar de las niñas, quien logró que el hombre se retirara a su domicilio, aunque —según los testigos— lanzó amenazas de repetir la acción.

La investigación quedó a cargo del Equipo Fiscal N.º 10, conducido por el doctor Víctor Reccio, que dispuso la aprehensión del acusado y la toma de declaraciones testimoniales para avanzar con las diligencias de rigor.

Personal policial realizó un operativo de búsqueda en el barrio y logró la detención del presunto autor, quien fue notificado de su situación legal y trasladado a la dependencia policial.