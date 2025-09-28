Banco del Chaco: cómo funcionan los rendimientos para salarios y jubilaciones

El Nuevo Banco del Chaco comienza a remunerar las cuentas de sueldos y jubilaciones en NBCH24, con un rendimiento superior al de otras billeteras. Una decisión estratégica que pone al banco chaqueño a la vanguardia del sistema financiero, convirtiéndolo en uno de los tres bancos del país que otorgan una remuneración de cuentas para sus clientes.

Este beneficio es para todos los que cobran sus haberes en NBCH: activos y pasivos provinciales, personal de empresas privadas con convenio de pago de sueldos, empleados de empresas del Estado, municipales, pasivos y beneficiarios de ANSES que acreditan en NBCH.

La remuneración de cuentas genera una ganancia automática sobre el dinero disponible en la cuenta. Así, los clientes obtienen intereses para mejorar el rendimiento del sueldo solo dejando el saldo en su cuenta, sin trámites y sin riesgo: el

dinero en la cuenta queda disponible, la ganancia se acredita al final del día y se pueden seguir usando los fondos para hacer pagos, compras, transferencias y todo tipo de operaciones. Sin mover la plata de NBCH24.

Para comenzar a renumerar la cuenta sueldo no es necesario hacer nada. Basta con dejar el saldo en la cuenta para comenzar a obtener rendimientos que se acreditan al final del día en la misma cuenta para seguir generando intereses.

El monto máximo a remunerar es $800.000 y para el resto del saldo, una mejor opción para optimizar rendimientos es FCI Money Market en la aplicación Fondos24 (con disponibilidad inmediata las 24 horas) o plazo fijo, disponible también en NBCH24 con la mejor tasa del mercado.

En NBCH24, se pueden realizar todas las gestiones sin mover el dinero a otras aplicaciones: pagos de agua, luz, telefonía, cable, internet; transferencias inmediatas con CBU, CVU y alias; inversiones en plazo fijo y moneda extranjera, gestión de

préstamos y anticipos.

Además, tanto desde la aplicación como desde la versión web, está habilitada la gestión de blanqueo de PIN de la tarjeta de débito, aviso de viaje al exterior, consulta de límites de tarjetas de crédito, disponibles y fechas de vencimiento.

El Nuevo Banco del Chaco nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o

por medio de las redes sociales oficiales.