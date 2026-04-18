Fontana conmemoró el Día del Aborigen Americano con un acto en el Centro Cacique Pelayo

En el marco del Día del Aborigen Americano —que se recuerda cada 19 de abril— la Municipalidad de Fontana realizó un acto conmemorativo en el Centro Comunitario Cacique Pelayo, con la participación de autoridades y vecinos.

La actividad fue encabezada por el intendente Fernando Cuadra y contó con la presencia de la diputada provincial Carina Batteri Disoff, el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, Florencio Díaz, además de concejales, funcionarios municipales y referentes comunitarios.

Durante la jornada se destacó la presentación del Coro Qom Chelaalapí, junto a artistas locales, y se realizó la entrega de distinciones en un clima de reconocimiento y celebración.

Las autoridades ratificaron su compromiso de continuar trabajando en políticas que promuevan la integración, el respeto por la identidad cultural y el desarrollo de las comunidades originarias.

El encuentro concluyó con un espacio recreativo compartido junto a las familias del barrio, en una jornada que puso en valor la diversidad cultural y el fortalecimiento del vínculo comunitario.