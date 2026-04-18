Villa San Martín se robó la localía con un triunfazo en La Rioja

En una noche intensa y con gran marco de público en la «Jaula de calle Santa Fe», Villa San Martín de Resistencia logró una valiosa victoria por 71 a 69 ante Amancay y dejó la serie igualada 1-1 en los octavos de final. La visita remontó un primer tiempo adverso y lo ganó con una gran tarea defensiva. Ahora el cruce se muda a Chaco para el tercer y cuarto punto.

El inicio del juego tuvo a un Amancay protagonista, mostrando un básquet inteligente, con buenas decisiones ofensivas y una defensa firme que le permitió cerrar el primer cuarto arriba por 23 a 19, con un momento destacado incluido: un triple desde mitad de cancha de Gonzalo Alonso sobre la chicharra.

En el segundo segmento, el «Canario» sostuvo su intensidad y logró estirar diferencias, aprovechando las dificultades del conjunto chaqueño, que no estuvo fino desde el perímetro ni logró imponer presencia en la pintura con Gusmao y Centeno. Así, el local se fue al descanso largo con ventaja de 43 a 33.

Sin embargo, la historia cambió por completo en el tercer cuarto. Villa San Martín ajustó su defensa, elevó su intensidad y encontró mejores opciones en ataque. Con mayor claridad en la toma de decisiones y eficacia en momentos clave, el equipo visitante firmó un contundente parcial de 22 a 10 que le permitió dar vuelta el marcador y meterse de lleno en partido.

En el último cuarto, el trámite fue parejo y cargado de tensión. Ambos equipos tuvieron sus momentos, pero Villa San Martín supo manejar mejor los tiempos y cerró el juego con inteligencia para quedarse con un triunfo clave como visitante.

En lo individual, Pablo Osores fue el máximo anotador de Amancay con 18 puntos, mientras que en la visita se destacó Romulo Gusmao, determinante en la pintura con 20 unidades, 17 en el segundo tiempo. Con parciales de 23-19, 19-14, 10-22 y 17-16, el encuentro dejó en evidencia la importancia del tercer cuarto, donde se gestó la remontada chaqueña.

La serie, pactada al mejor de cinco partidos, ahora se traslada a Resistencia, donde el próximo lunes se disputará el tercer juego. Villa San Martín cumplió su objetivo: robar un partido en La Rioja y adueñarse de la ventaja de localía.