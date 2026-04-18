El Sauzalito se prepara para celebrar la Semana de los Pueblos Originarios con deportes, cultura y música en vivo

La localidad de El Sauzalito, en pleno Impenetrable chaqueño, se alista para vivir una intensa agenda de actividades en el marco de la Semana de los Pueblos Originarios, con propuestas deportivas, culturales y artísticas para toda la comunidad.

Los festejos comenzarán el viernes 17 de abril con un campeonato de fútbol y vóley, tanto en categoría femenina como masculina. La organización estará a cargo de referentes locales, entre ellos Héctor “Chiqui” Albornoz en fútbol, y Javi Ballena junto a Viviana Merino en vóley.

El sábado 18 continuará la competencia deportiva durante toda la jornada y, por la noche, se dará inicio a un mini festival con danzas folclóricas y presentaciones artísticas de grupos locales. Como cierre destacado, se presentará por primera vez en el Impenetrable el artista Toba Toledo, oriundo de Tartagal, Salta.

El domingo 19, día central de la conmemoración, se realizará el acto protocolar desde las 20 horas. El programa incluirá la entrada de banderas de ceremonia, la entonación del Himno Nacional Argentino en lengua wichí, la canción oficial del Chaco y un minuto de silencio en memoria de los primeros pobladores de la región.

También habrá palabras del subsecretario de la comunidad originaria, Aurelio Fabián, y del intendente Jorge Monzón. Luego se desarrollará una segunda parte con entrega de reconocimientos a pobladores originarios, presentaciones de música autóctona —a cargo de Cirilo Mansilla— y danzas tradicionales interpretadas por estudiantes del nivel terciario.

Durante el mediodía se compartirá un almuerzo comunitario y se contará con la participación de mujeres artesanas emprendedoras. Además, se realizará la entrega de premios a los ganadores de los torneos deportivos.

Todas las actividades se desarrollarán en la cancha de la Asociación Nuevo Amanecer, con entrada abierta a toda la comunidad.

Desde la organización invitaron a vecinos y visitantes a sumarse a esta celebración que busca poner en valor la identidad, la cultura y las tradiciones de los pueblos originarios del Chaco