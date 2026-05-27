Tras salir sorteadas años atrás, familias de la Chacra 214 recibieron sus viviendas

El gobernador Leandro Zdero, encabezó este miércoles la entrega de viviendas en la Chacra 214, ex Campo de Tiro Federal, en la zona sur de Resistencia.

Entre las unidades adjudicadas se encuentran viviendas adaptadas para personas con discapacidad, pensadas para mejorar su calidad de vida y brindar mayor independencia.

«Detrás de cada familia hay una historia de vida en la cual el sueño de la casa propia es muy importante», expresó el mandatario durante el acto.

Las viviendas cuentan con dormitorios, baño, cocina-comedor, hall de entrada y patio. En ese marco, Zdero recordó que muchas de las familias beneficiarias habían sido sorteadas años atrás, pero nunca habían obtenido respuestas concretas por parte del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv).

«Muchas personas iban al organismo y descubrían que las viviendas que les correspondían habían sido entregadas a otras personas. Es bueno volver a recobrar la confianza de los chaqueños», afirmó.

El gobernador también remarcó la importancia del compromiso de los adjudicatarios con el pago de las cuotas, señalando que actualmente las obras habitacionales se sostienen con recursos propios de la provincia.

«Desde la gestión buscamos todas las herramientas posibles para que más chaqueños tengan su casa propia, además de dinamizar el sector de la construcción que genera puestos de trabajo», sostuvo.

En ese sentido, destacó políticas impulsadas por el Gobierno provincial como el programa Ñachec, los loteos con servicios y el recientemente presentado programa Chaco Construye.