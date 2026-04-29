Con música litoraleña, el ciclo AMICHA subirá al escenario del Guido Miranda

El jueves 21 de mayo, a las 21, en el Complejo Cultural Guido Miranda se presentarán los grupos “Lo Nuestro” y “Difusión Masiva del Chamamé”. La propuesta es parte del ciclo “+Música”, de la Asociación de Músicos Independientes del Chaco (AMICHA).

El grupo “Lo Nuestro”, integrado por Sabrina Estefanía Taborda (voz y flauta traversa), Leonardo Rodríguez (guitarra y voz) y Carlos Antonio Déniz (percusión y quena), tocarán junto a Bianca Almirón (acordeón) y Bruno Gonzáles (percusión) para recorrer nuestra música latinoamericana, interpretando canciones de Chabuca Granda, Violeta Parra, Chico Buarque, Teresita Fernández, Martha Quiles, Zito Zegovia y otros compositores de renombre internacional.

Mientras que “Difusión Masiva del Chamamé” es un proyecto que se enmarca en la transmisión de nuestra música regional, recorriendo el Chaco y dando a conocer de primera mano el cancionero del litoral. La banda está conformada por Tito Luque, Julio Romero y Leonardo Rodríguez, quienes contarán con invitados.

Las entradas tienen un valor de $ 10.000 anticipadas y $ 12.000 en puerta y se pueden adquirir en la boletería del teatro de miércoles a sábados, de 17 a 21 horas.