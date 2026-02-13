La Intendencia realizó trabajos de pintura en la Escuela N° 473 “Honorio De Langhe”

La gestión encabezada por Ariel Lovey, intendente de Quitilipi llevó adelante tareas de pintura en la Escuela N° 473 “Honorio De Langhe”, a través del área municipal de Chapa y Pintura.

Los trabajos permitieron renovar la estética del establecimiento educativo, mejorando su aspecto general y generando un entorno más agradable para estudiantes y docentes. Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la intervención no solo apunta a la mejora edilicia, sino también a fortalecer el sentido de pertenencia dentro de la comunidad educativa.

Según destacaron, el mantenimiento y embellecimiento de los espacios escolares forman parte de una política orientada a acompañar a las instituciones y promover condiciones adecuadas para el aprendizaje y el desarrollo de los alumnos.

