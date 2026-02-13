Miraflores finalizó la construcción de aljibes comunitarios en parajes rurales

La Municipalidad de Miraflores informó la finalización de nuevas cisternas comunitarias en distintos parajes de la localidad, con el objetivo de garantizar el acceso al agua para consumo humano y fortalecer la producción local.

Las obras se ejecutaron en Techat 2, Techat 1 y Lote N° 16, con capacidades de almacenamiento de 14.000, 15.000 y 16.000 litros, respectivamente. Desde el Municipio detallaron que los depósitos beneficiarán a numerosas familias de cada sector y permitirán también abastecer huertas orgánicas comunitarias.

Además, se construyó una cisterna para la Escuela de Educación Primaria N° 819 Anexo 1, ubicada en el Lote N° 25, otra para una familia de la zona rural, y se refaccionaron cinco cisternas en el sector de Techat.

El intendente Rafael Frías destacó la importancia de la obra al señalar que el acceso al agua constituye un derecho fundamental y una herramienta clave para el desarrollo comunitario. En ese sentido, subrayó que cada nueva cisterna representa una inversión en salud, producción y futuro para las familias de la localidad.

Desde la comuna indicaron que estas intervenciones forman parte de una política orientada a mejorar la infraestructura básica en zonas rurales y acompañar el crecimiento integral de la comunidad.