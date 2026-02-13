Fontana realizó obras de iluminación en la Escuela Primaria N° 1026 del barrio Camors

La Municipalidad de Fontana llevó adelante trabajos de tendido de línea eléctrica y colocación de iluminación perimetral en la Escuela de Educación Primaria N° 1026 “Héctor Camors”, ubicada en el barrio Camors.

Según informaron desde el Municipio, las tareas estuvieron a cargo de personal municipal y tienen como objetivo reforzar la seguridad del establecimiento, además de mejorar la visibilidad en el sector.

Con estas obras, se busca brindar mayor tranquilidad tanto a estudiantes y docentes como a los vecinos de la zona, fortaleciendo las condiciones de infraestructura escolar.

Desde la comuna señalaron que continuarán acompañando a las instituciones educativas y desarrollando intervenciones que contribuyan al mantenimiento y mejora de los espacios públicos en cada barrio de la ciudad.

