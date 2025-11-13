La inflación se aceleró en octubre y llegó al 2,3%

183605w850h566c.webp

La inflación de octubre fue del 2,3% en la Argentina, y mantuvo el ritmo de aceleración de los últimos meses, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 24,8% en lo primeros diez meses del 2025, con una variación interanual del 31,3%.

LA INFLACIÓN DE OCTUBRE, RUBRO POR RUBRO

El rubro que más aumentó en octubre fue «Transporte» (3,5%), seguida de «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» (2,8%).

En tanto, «Bienes y servicios varios», al igual que «Prendas de vestir y calzado» y «Bebidas alcohólicas y tabaco» registraron una suba del 2,4%.

A su vez, el rubro «Alimentos y bebidas no alcohólicas» tuvo una suba del 2,3%, igual que en nivel general, y fue el de mayor incidencia en todas las regiones, menos en la Patagonia.

Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron «Equipamiento y mantenimiento del hogar» y «Recreación y Cultura», ambas con 1,6%.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%). En tanto, los bienes aumentaron 2,3% mientras que los servicios marcaron un alza de 2,5%.

LA INFLACIÓN DE OCTUBRE, POR REGIONES

El Informe del Indec reportó que las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. La Patagonia y el Gran Buenos Aires fueron las que mostrostraron el mayor incremento, ambas con 2,4%.

En línea con el dato nacional se ubicó Cuyo y la región Pampeana, seguidas por el Noreste (2,2%). El menor aumento se registró en el Noroeste, con 2,1%.

