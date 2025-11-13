Francia mantiene su rechazo al acuerdo Mercosur-UE

166080w768h512c.png

Mientras los países miembro del Mercosur se apuran en confirmar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se mantiene en su decisión de rechazar el acuerdo en su estado actual .

El jefe de Estado se reunió hoy con un grupo de agricultores a quienes les informó que el acuerdo comercial recibirá «un no rotundo de Francia», según dijo la ministra de Agricultura, Annie Genevard.

Agregó que sin cláusulas de salvaguardia sólidas, medidas espejo o controles fronterizos, «Francia no puede, en esta etapa, validar el borrador de acuerdo con los países del Mercosur, ya que este borrador no protege los intereses de nuestros agricultores».

«No podemos aceptar, ni los agricultores, ni los consumidores pueden aceptar que produzcamos e importemos a Europa productos y alimentos que no respeten las normas que imponemos a nuestros propios productores», señaló. Aclaró que Francia se mantendrá «sumamente» firme, sobre todo con las denominadas cláusulas espejo.

