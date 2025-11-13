Perdió el control de la moto y falleció al caer en camino rural

435932w380h507c.jpg

El siniestro vial fatal habría ocurrido, cerca de las 15, de este martes. La policía y ambulancia del hospital local arribaron al lugar, donde se encontraron con una motocicleta 110 cc, y el cuerpo de Golobich, sin vida.

Según los peritajes, el camino, a raíz de la lluvia caída se encontraba con mucho barro, y el motociclista que circulaba sentido este a este, perdió el control del rodado. La motocicleta terminó contra el alambrado perimetral de un campo.

Según el informe forense, el hombre sufrió traumatismo craneoencefálico, y paro cardiorrespiratorio,  y perdió la vida en el lugar.

Más Noticias

179589w850h477c.jpg

Comenzó el pago de las Becas Progresar: el cronograma completo

184582w790h485c.jpg

Zdero fortaleció vínculos para el Chaco en España y Portugal

184578w850h471c.jpg

Detuvieron a un hombre por tratar de apuñalar a su esposa en una iglesia

Te pueden interesar

183605w850h566c.webp

La inflación se aceleró en octubre y llegó al 2,3%

435932w380h507c.jpg

Perdió el control de la moto y falleció al caer en camino rural

20251112162235_chat-gpt-sexo-el-grito-del-sur

«Mi novia es un ChatGPT»: entre la intimidad y el deseo artificial

179589w850h477c.jpg

Comenzó el pago de las Becas Progresar: el cronograma completo

184582w790h485c.jpg

Zdero fortaleció vínculos para el Chaco en España y Portugal