Perdió el control de la moto y falleció al caer en camino rural

El siniestro vial fatal habría ocurrido, cerca de las 15, de este martes. La policía y ambulancia del hospital local arribaron al lugar, donde se encontraron con una motocicleta 110 cc, y el cuerpo de Golobich, sin vida.

Según los peritajes, el camino, a raíz de la lluvia caída se encontraba con mucho barro, y el motociclista que circulaba sentido este a este, perdió el control del rodado. La motocicleta terminó contra el alambrado perimetral de un campo.

Según el informe forense, el hombre sufrió traumatismo craneoencefálico, y paro cardiorrespiratorio, y perdió la vida en el lugar.