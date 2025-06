La fuerte sentencia de Colapinto tras finalizar en el 13° puesto en el GP de Canadá: “Creo que fue una mala estrategia”

Franco Colapinto realizó una correcta labor en el Gran Premio de Canadá, que tuvo la victoria de George Russell, y terminó en el 13° puesto. El argentino sufrió en la fase final en la carrera en el Circuito Gilles Villeneuve al tener unos neumáticos muy desgastados, con muchas vueltas encima, ya que realizó su única parada en el giro 14. No obstante, el pilarense finalizó por delante de su compañero Pierre Gasly, quien cruzó la línea de meta en el 15° lugar.

Junto al GP de Mónaco, esta fue la mejor actuación del piloto albiceleste con la escudería Alpine, con la cual ya participó en cuatro carreras de Fórmula 1. Una vez finalizada las 70 vueltas, Colapinto dialogó en conferencia de prensa y analizó lo sucedido, donde hizo hincapié en la elección de la estrategia. “Muy difícil. Creo que estuvimos en la estrategia equivocada. No se podía pasar en la recta, eso nos complicó”, indicó.

En esta misma línea, profundizó sobre los problemas que tuvo el monoplaza A525: “Una pena, creo que teníamos un buen auto para hoy en aire limpio. Después, en aire sucio, muy complicado, las gomas se gastaban mucho. No fue el finde ni el domingo que esperábamos. Tuvimos bastante mala suerte con cómo se fue dando la carrera, si no hubiéramos estado en los puntos. Hay que enfocarse en lo que viene y a sacar todo lo bueno de este finde”.

Franco Colapinto terminó decimotercero en el GP de Canadá (Photo by James Sutton/LAT Images) Franco Colapinto terminó decimotercero en el GP de Canadá (Photo by James Sutton/LAT Images)

A la hora de hablar sobre las próximas carreras, las cuales se llevarán a cabo en el Red Bull Ring de Austria y en Silverstone de Inglaterra, comentó: “Hay que ver cómo nos caen a nosotros, porque son circuitos que dependen mucho del motor. Y este, acá, vimos lo vulnerable que está en las rectas. Hay enfocarse en adelante, en lo que viene. Este finde dimos un pasito en general, así que hay que mantener eso y mirar para adelante”.

“Con el auto estuve bien, creo que fue una mala estrategia. Definitivamente, la otra estrategia fue mucho más rápida. Creo que fue lo que me hizo quedar fuera de los puntos. No la llamada tan temprana, sino por el tráfico después de los compañeros de equipos de los demás, que se quedaron afuera esperando a que lleguemos nosotros para frenarnos. Esa jugada táctica nos mató. Los que estaban adelante… Sainz, Ocon, Tsunoda, todos los que no pararon y lo hicieron muy tarde, salieron adelante nuestro después de la parada”, argumentó.

Al mismo tiempo, agregó: “Una locura. Es casi un mini Mónaco. Una pena. Creo que hay que mirar para adelante, no fue una carrera en la que teníamos mal ritmo. El motor en las rectas es una locura. No podemos pasar a nadie. Complicado, pero hay que mirar para adelante y creo que se vienen fines de semana mejores”.

“Una pena por lo de hoy. Muy difícil pasar, creo que penamos mucho por derecho. Muy poca energía y saliendo a cuatro décimas no se podía ni intentar pasar. Una pena, era una buena oportunidad”, siguió el piloto.

Cuando le preguntaron si tendrían que haber optado por cambiar de estrategia, argumentó: “Sí, definitivamente, creo que cuando hay tantos compañeros de otros equipos que están atrás nuestros, pegados de alguno que está adelante, sabemos que pueden llegar a hacer esa estrategia: frenarnos para ayudar a que los que se queden afuera sigan avanzando y girando más rápido con gomas usadas. Fue un poco lo que pasó. Fue una estrategia que no era mala en papel, pero al final, como se dio la carrera, fue un desastre”.

Por su parte, cuando le preguntaron por haber quedado por delante de Gasly tanto en la carrera como en la clasificación, resaltó: “Es algo positivo. Quiere decir que estamos encontrando el rumbo y el camino. A entender un poco qué es lo que pasa cuando no encontramos el balance del auto, cuando no tengo confianza ni tampoco ese grip que necesito para que no pase de vuelta”.

Colapinto buscará reponerse en el Gran Premio de Austria (REUTERS/Mathieu Belanger) Colapinto buscará reponerse en el Gran Premio de Austria (REUTERS/Mathieu Belanger)

Colapinto realizó una correcta labor a lo largo de toda la carrera. Tras largar décimo con neumáticos medios, el argentino logró adelantar al Williams de Alex Albon, quien después lo perjudicó por un despiste y perdió la posición con Nico Hülkenberg. El punto de inflexión llegó en su primera -y única- entrada a los boxes: tras una lenta estadía de 3.4 segundos, puso la gama más dura de las ruedas y realizó casi 55 vueltas con dicho compuesto.

Con este panorama, el argentino logró recuperar varias posiciones hasta que quedó en la cola del Sauber de Gabriel Bortoleto. El brasileño se defendió ferozmente y le hizo perder mucho tiempo al pilarense, quien no pudo alcanzar a Carlos Sainz y Esteban Ocon cuando estos entraron a los pits. De esta manera, quedó relegado de la zona de puntos y finalizó decimotercero.

Ahora, la actividad del argentino tendrá un breve descanso de un par de semanas, y la Fórmula 1 volverá a Europa con el Gran Premio de Austria del 27 al 29 de junio. Esta podría ser una carrera clave para el argentino, ya que la escudería francesa confirmó su presencia hasta esta competencia. El propio Flavio Briatore aseguró que el rendimiento del joven de 21 años será evaluado exhaustivamente y su permanencia dependerá de sus resultados. Cabe recordar que allí se impuso en el Red Bull Ring en la Fórmula Regional en 2021.