Federal A: Agónico empate de Sarmiento ante San Martín de Formosa

Sarmiento al menos rescató un empate agónico, pero sigue sin poder ganar en el campeonato y su panorama es preocupante. Fue 1 a 1 este sábado por la tarde como local ante San Martín de Formosa, en juego de la 5ª fecha de la zona 2 del torneo Federal «A» de fútbol.

Comenzó ganando la visita por Ramón Ledesma (23PT) y el «decano» lo igualó en el final con Maximiliano Ibáñez (45ST).

El equipo de Roberto Marioni sigue sin poder ganar en el torneo, con una derrota (en el debut, 1-3 ante Antoniana) y ahora lleva cuatro empates en fila. Quedó en el penúltimo lugar y la semana que viene visitará a Tucumán Central.

EL PARTIDO

Buena movilidad de Sarmiento en los primeros minutos. Bien Almirón, Galván y sobre todo Bogado, que fue desequilibrante cuando se tiró por derecha. Hubo una chance con centro de Bogado que por poco no llegó Ibáñez.

Pero la tempranera lesión de Franco Domínguez empezó a traer problemas para el «decano». Marioni mandó a la cancha a Gallardo (de stopper por la derecha) y corrió a Arcando de «último». Aprovechó San Martín ese quedo del local y llegó al gol. La jugada nació por derecha con Tapia, la bajó Ceratto y Ramón Ledesma definió al gol. 1-0.

Sarmiento sintió el impacto y le costó volver a tener juego. Recién sobre el final estuvo cerca del gol cuando Bogado tiró un caño y luego lo cortaron a tiempo. San Martín, con los jugadores de experiencia que tiene, supo llevar el partido para su lado.

En el complemento, Sarmiento encontró el funcionamiento. Marioni mandó a la cancha a Genolet y Alarcón y el equipo fue ampliamente superior. El predominio fue claro, con la pelota y creando situaciones. San Martín trató de estar parado siempre con las dos líneas de cuatro y sin ceder espacios. Y sobre el final el «decano» encontró su merecido premio: centro de Gallardo, la bajó Genolet de cabeza y Maximiliano Ibáñez de cabeza selló el 1-1.

Síntesis

SARMIENTO 1

Diego González

Agustín Arcando

Franco Domínguez

Nahuel Franco.

Max Pared

Cristian Almirón

Pablo Martínez

Matías Ayala.

Braian Galván.

Emiliano Bogado

Maximiliano Ibáñez.

DT: Roberto MARIONI

SAN MARTÍN 1

Kevin Humeler.

Blas Finardi Niz

Oscar Piris

Dylan Leiva

Emanuel Cuevas.

Ricardo Tapia

Marcelo Bobadilla

Gervasio Núñez

Oscar Chiquichano.

Lautaro Ceratto

Ramón Ledesma.

DT: Marcelo Rubino.

Goles: 23PT Ramón Ledesma (SM); 45ST Maximiliano Ibáñez (S).

Cambios: en Sarmiento, PT 15’ Danilo Gallardo por F. Domínguez. ST, 13’ Lucas Genolet y Gonzalo Alarcón por P. Martínez y B. Galván; 33’ Ivo Di Buo por Cristian Almirón. En San Martín, ST, 7’ Mauro Siergiejuk por R. Ledesma; 28’Maximiliano Denis por E. Cuevas y Alexis López por L. Ceratto; 35’ Alejandro Aquino por R. Tapia y Gianfranco Alegre por G. Núñez.

Árbitro: Jonathan Correa (Córdoba). Asistentes: Rodrigo Lezcano (Victoria) y Alejo Cid (Pergamino). Cuarto: Diego Antonetti (Concordia). Estadio: «Centenario», de Sarmiento.