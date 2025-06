72° Aniversario De La Policía Del Chaco: El Gobernador Zdero Anunció Nuevo Proceso De Inscripción A Las Fuerzas Y Ratificó Los Ascensos

El gobernador Leandro Zdero encabezó, este domingo, el acto por el 72° aniversario de la Policía del Chaco que se realizó en la Plaza 25 de Mayo, en la ciudad de Resistencia. En este contexto confirmó, que este martes 17 de junio se abrirá un nuevo proceso de inscripción para nuevos agentes de la Policía como así también del Servicio Penitenciario Provincial. Además, anunció que firmó los 1.815 ascensos para los 473 superiores y los 1.342 subalternos.

En su contundente discurso, el gobernador Zdero repasó todos los logros realizados en su gestión en cuanto a materia de seguridad. Asimismo, envió un afectuoso saludo a todos los policías y a los padres, en su día; allí también ratificó su respaldo a las fuerzas de seguridad del Chaco y el compromiso de seguir protegiendo a todos los ciudadanos de la provincia. “Quiero agradecer en nombre de todos y cada uno de los chaqueños, a todas las instituciones que hoy nos acompañan, reconocer y felicitar el trabajo que realiza la familia policial. Entendieron el compromiso de recuperar el orden y la paz social, un objetivo que teníamos cuando asumimos el 10 de diciembre de 2023”, indicó el Gobernador.

En ese sentido, mencionó: “Nosotros venimos a ponernos al lado de la gente, pero también vinimos a ponernos del lado del policía que hace bien su trabajo, y no del lado del delincuente. Estas fueron las premisas claras con las que hemos trabajado conjuntamente con el ministro Matkovich, con el jefe de la Policía y con todo el equipo de seguridad porque nosotros somos aliados de la gente y no pactamos con las mafias”.

Zdero recordó que Chaco necesitaba determinación para ponerle fin al desorden y caos que existía en las calles. “Con mucho trabajo logramos poner orden. Junto al ministro de Seguridad, las fuerzas federales, la Policía del Chaco, se pudo recuperar eso que habíamos perdidos los chaqueños que era la paz social, vivir tranquilo y poder circular en paz”.

”POLICÍA QUE INGRESA, SALE CON SU ARMA Y SU UNIFORME CORRESPONDIENTE”- DIJO EL GOBERNADOR

El Gobernador destacó la reapertura de la Escuela de Policía, la cual estuvo cerrada durante varios años. “A partir de allí se incorporaron 400 nuevos efectivos y ya en camino hay otros 500 aspirantes”, argumentó y agregó: “Teníamos menos policías por cantidad de habitantes porque hubo una decisión de no incorporar policías por mucho tiempo”.

En ese marco, también comentó la decisión de dotar a la Policía con el equipamiento adecuado para su correcta labor. “Después de 17 años se volvieron a adquirir armas reglamentarias nuevas que entregamos a los 400 policías y también estamos en el proceso de compra de 600 nuevas para equipar a los que ingresarán. Policía que ingresa sale con un arma reglamentaria y con su uniforme correspondiente”, afirmó.

Por otra parte, expresó. “Cuando asumimos, recibimos una población carcelaria que estaba la mitad en las cárceles y la mitad en comisaría. Hicimos una fuerte inversión para aumentar la cantidad de plazas en las cárceles y estamos trasladando, de manera correcta y sin disturbios, a los presos. Eso también es un logro de nuestra policía”.

Zdero reconoció el esfuerzo de incorporar 40 camionetas patrulleros para las fuerzas de seguridad en 2024, mientras que en 2025 se lograron entregar 25 camionetas patrulleros 4×2 como así también 10 patrulleros rurales 4×4, 30 autos patrulleros y próximamente habrá más vehículos. “Estamos para acompañarlos, sabemos que venimos a respaldar a la Policía del Chaco por hacer bien su trabajo, por garantizar la paz social para todos los chaqueños”, cerró el gobernador Zdero.

MINISTRO HUGO MATKOVICH: “DESDE EL PRIMER DÍA DE GESTIÓN DIJIMOS QUE IBAMOS A PROTEGER AL BUEN POLICÍA”

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, agradeció el enorme trabajo que realizan día a día las fuerzas de seguridad. “Quienes tenemos la tarea de gobernar, queremos darles un especial saludo a todos ustedes y uno especial al cielo para tantos amigos de la Policía que hoy ya no están, pero que seguramente nos están cuidando desde arriba”, resaltó.

“Es el 9° acto que me toca participar como conductor del ministerio y, tal vez, este sea el más importante de todos porque yo noto que hemos llegado a un momento bisagra en estos últimos tiempos. Entendimos que debíamos iniciar por un camino nuevo, uno que sea de orden, un camino de volver a respetar a las instituciones, respetar la educación y de traerles nuevamente a los chaqueños esos derechos que habían perdido”, comentó Matkovich.

“Desde el primer día de la gestión dijimos que venimos a proteger al buen policía. Somos respetuosos de los derechos de todos, pero también estrictos e inflexibles cuando tenemos que tomar decisiones y definiciones con aquellos que están al margen de la ley y de las disposiciones de la conducción policial”.

Para finalizar, Matkovich subrayó. “Quiero destacar y resaltar el acompañamiento permanente de todas las instituciones que están día a día. Son tiempos de cambios, y por eso quiero agradecer a todos los hombres y mujeres que integran la Policía del Chaco, me siento honrado y orgulloso de ser uno más en la lucha contra el delito”.

JEFE DE LA POLICÍA FERENANDO ROMERO: “ES UN DÍA MUY ESPECIAL PARA LOS QUE VESTIMOS DE AZUL”

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, señaló: “Hoy es un día muy especial para los que vestimos de azul. En este nuevo aniversario estamos honrando a aquellos hombres que, con valentía y templanza, comenzaron a contar los primeros años de nuestra querida Policía de la provincia del Chaco”.

Romero recordó a aquellos héroes que perdieron la vida en cumplimiento de su deber y valoró el acompañamiento que reciben por partes de las familias que entiende el rol que desempeñan. “Nuestros familiares festejan cada vez que volvemos a nuestras casas, ellos también son tan policías como nosotros porque sufren más que incluso un policía”, remarcó.

En esa misma sintonía, también expresó su agradecimiento al gobernador Zdero, al ministro de Seguridad Matkovich y a todo el gobierno provincial por brindarle nuevamente el respaldo necesario. “Fue un respaldo político al policía que nos brinda la tranquilidad de realizar correctamente nuestro procedimiento”, finalizó.

El encuentro finalizó con un desfile cívico-militar que contó con la participación de distintas Unidades de la Policía del Chaco y otras fuerzas de seguridad. También se realizó un emotivo homenaje a los 42 héroes caídos en servicio, y se entregaron medallas conmemorativas a sus familiares. Además, se entregaron reconocimientos a diversos agentes que han sido recientemente promovidos en su jerarquía.

Acompañaron, en este acto aniversario de la Policía, al primer mandatario provincial, autoridades provinciales, judiciales, policiales y ciudadanos.