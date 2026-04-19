San Bernardo: Miguel Sotelo asumió la presidencia del Congreso del PJ chaqueño y planteó una etapa de cambios

En el marco del congreso del Partido Justicialista realizado en San Bernardo, el intendente local Miguel Sotelo asumió como nuevo presidente del Congreso partidario, marcando el inicio de una nueva etapa en la conducción del peronismo chaqueño.

Durante su intervención, Sotelo destacó la responsabilidad del cargo y el desafío que implica conducir el órgano deliberativo del partido. “Tenemos una tarea más que importante. Vamos a trabajar con compromiso y profundizar el debate interno”, expresó.

En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en transformaciones dentro de la estructura partidaria. “Nos tenemos que animar a modificar cuestiones internas. Si hay que reformar la carta orgánica, hay que hacerlo”, sostuvo, subrayando que no alcanza con expresar intenciones, sino que es necesario demostrar cambios concretos.

El congreso también sirvió para formalizar la asunción de nuevas autoridades y fortalecer el rol institucional tanto del Congreso como del Consejo partidario, con el objetivo de que las decisiones vuelvan a tomarse dentro de los ámbitos orgánicos del PJ.

En el documento final, el peronismo chaqueño fijó postura en defensa de las PASO como herramienta de participación democrática y expresó críticas a las políticas de ajuste a nivel nacional y provincial, señalando su impacto en la economía y en la vida cotidiana de la población.

Finalmente, desde el espacio se planteó el desafío de evolucionar para recuperar representatividad. La consigna, según expresaron, es actualizar la propuesta sin perder identidad, con el objetivo de volver a constituirse como una alternativa política en la provincia.