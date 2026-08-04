Hasta junio, murieron 26 personas en cárceles federales: una de ellas se produjo en Chaco

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del fiscal general Alberto Gentili, publicó su informe estadístico «Fallecimientos en contextos de encierro», en el que detalla que durante el primer semestre de 2026 se registraron 26 muertes de personas privadas de la libertad, en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Los fallecimientos ocurrieron entre el 1 de enero y el 30 de junio pasados y se distribuyeron en seis establecimientos.

El Complejo Penitenciario Federal (CPF) I de Ezeiza registró 14 muertes; el CPF II de Marcos Paz, 4; la Unidad 6 de Rawson y el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Devoto), 3 cada uno; el CPF III de Güemes, en Salta, y la Unidad 11 -Colonia Penal de Roque Sáenz Peña, en Chaco, 1 respectivamente.

De ese modo, los establecimientos ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentraron 21 de los 26 fallecimientos, equivalentes al 81% del total. Esa proporción supera la participación de las unidades de esa región en la población penitenciaria federal, que alcanza el 54%.

En cuanto a la situación procesal, 15 de las personas fallecidas se encontraban procesadas, 10 tenían condena firme y en un caso no se contó con información. Así, las personas sin sentencia firme representaron el 58% de los fallecimientos registrados durante el semestre, pese a que constituyen el 36% de la población penitenciaria total.

PERFIL DE LAS PERSONAS FALLECIDAS

El informe señala que la totalidad de las personas fallecidas eran varones. Además, siete eran extranjeros, lo que representa el 27% de los casos y constituye una proporción superior a la participación de ese grupo en la población penitenciaria general, que es del 16%. En un caso no se remitió la documentación necesaria para determinar la nacionalidad.

Por otra parte, el grupo con mayor cantidad de fallecimientos fue el de las personas que llevaban hasta un año detenidas en el SPF: fueron 11 de los 26 casos.

En relación con la tipología de las muertes, 17 fueron clasificadas como no traumáticas, 7 como traumáticas y en 2 casos no se había determinado aún la causa del fallecimiento. La edad promedio de las personas fallecidas en hechos traumáticos fue de 35 años, mientras que en las muertes no traumáticas alcanzó los 57 años.

Entre las muertes no traumáticas, las causas más frecuentes fueron las enfermedades infecciosas, con 6 casos, y las enfermedades cardiovasculares, con 3. En tanto, los ahorcamientos fueron la principal causa de las muertes traumáticas, con 5 casos.

De los siete fallecimientos traumáticos, cinco ocurrieron en el CPF I de Ezeiza, establecimiento que también concentró cuatro de los cinco casos de ahorcamiento registrados durante el período.

En cuanto a las muertes no traumáticas, 15 de los 17 fallecimientos ocurrieron en hospitales extramuros, luego de que las personas privadas de la libertad fueran trasladadas para recibir atención médica.

EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

El informe pone en contexto los datos del primer semestre con la evolución de la cantidad anual de muertes en cárceles federales. Durante 2025 se registraron 48 fallecimientos, lo que representó un incremento del 20% respecto de los 40 casos contabilizados en 2024.

Los 26 decesos notificados durante los primeros seis meses de 2026 muestran una tendencia de crecimiento sostenido.

La serie histórica indica que en 2015 se registraron 40 muertes; en 2016, 36; en 2017 y 2018, 41 en cada año; en 2019, 50; en 2020 (en contexto de pandemia), 58; en 2021, 50; en 2022, 42; en 2023, 30; en 2024, 40; y en 2025, 48.

En comparación con el mismo período del año pasado, la cifra también supera a las 22 muertes en establecimiento del SPF que la fiscalía especializada reportó durante el primer semestre de 2025.