Chorotis impulsa proyectos turísticos con apoyo provincial

El intendente de Chorotis, Ariel Hofstetter, mantuvo una reunión de trabajo con la vicepresidenta del Instituto de Turismo del Chaco, Virginia Zacarías, con el objetivo de avanzar en iniciativas destinadas a fortalecer el desarrollo turístico local.

Durante el encuentro, el jefe comunal presentó una serie de proyectos orientados a potenciar los atractivos de la localidad y generar nuevas oportunidades económicas vinculadas al turismo.

En ese marco, se destacó también el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero, quien impulsa políticas para promover el crecimiento del sector y posicionar a la provincia como un destino atractivo para visitantes.

Desde el municipio señalaron que este tipo de gestiones apuntan a consolidar el desarrollo local, generar empleo y fortalecer la identidad regional a través del turismo.