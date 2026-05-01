Chorotis impulsa proyectos turísticos con apoyo provincial

WhatsApp Image 2026-04-30 at 15.57.44

El intendente de Chorotis, Ariel Hofstetter, mantuvo una reunión de trabajo con la vicepresidenta del Instituto de Turismo del Chaco, Virginia Zacarías, con el objetivo de avanzar en iniciativas destinadas a fortalecer el desarrollo turístico local.

Durante el encuentro, el jefe comunal presentó una serie de proyectos orientados a potenciar los atractivos de la localidad y generar nuevas oportunidades económicas vinculadas al turismo.

En ese marco, se destacó también el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero, quien impulsa políticas para promover el crecimiento del sector y posicionar a la provincia como un destino atractivo para visitantes.

Desde el municipio señalaron que este tipo de gestiones apuntan a consolidar el desarrollo local, generar empleo y fortalecer la identidad regional a través del turismo.

Internacionales

683204074_18350940100243095_8795755995993616526_n

Fontana cerró jornada de concientización sobre adicciones y bullying en jóvenes

WhatsApp Image 2026-04-30 at 19.39.53

Barranqueras: el gobierno provincial inició obras de enripiado para mejorar la conectividad

684584377_1274164131504813_4463630071630284_n

Capitán Solari celebró el Día del Trabajador con un locro popular