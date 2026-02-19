La Escondida: 19 jóvenes fueron seleccionados para realizar pruebas en Buenos Aires

Más de 100 chicos de distintas categorías participaron de una jornada de evaluación futbolística realizada en la localidad de La Escondida, a cargo del Centro de Entrenamiento Específico en Fútbol, bajo la conducción del director técnico y profesor Hugo Garelli.

Como resultado de esta instancia, 19 jóvenes fueron seleccionados para viajar a Buenos Aires y continuar su proceso de prueba, con la posibilidad de ser observados por clubes profesionales.

El intendente Alfredo Caballero destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo deportivo de los jóvenes y ratificó el acompañamiento del municipio en este camino. En ese sentido, informó que desde el gobierno local se realizó un aporte económico destinado a colaborar con los gastos que implica esta nueva etapa para los seleccionados.

Desde el municipio remarcaron que el objetivo es continuar generando oportunidades para la juventud y acompañar el crecimiento de talentos locales que buscan proyectarse en el fútbol profesional.

Asimismo, felicitaron a todos los participantes de la jornada y, especialmente, a quienes fueron seleccionados para dar este importante paso en su formación deportiva. La comunidad de La Escondida expresó su acompañamiento y orgullo hacia los jóvenes que representarán a la localidad en esta experiencia.